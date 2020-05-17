民進黨立委蔡易餘帶頭，提案刪除《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（以下簡稱《兩岸條例》）中「國家統一」的字眼。看來是很衝很勇，表示咱們排拒統一，要永遠維持獨立。甚至在國台辦發表強烈聲明之後，蔡易餘也沒有立即退縮。然而，就在5月15日，蔡易餘卻突然撤案，而且院會也無條件同意撤案。在兩岸關係上，搞這樣虎頭蛇尾、首鼠兩端的行徑，民進黨已經不只一次。但這次打假球打得如此明顯，更看得出他們的色厲內荏。台派、獨派的朋友，該看清他們的嘴臉，以及真正的世界局勢了。

這個提案一開始就是鬧劇，沒有實質的意義。因為《兩岸條例》中的「國家統一」只是重複了憲法增修條文的文字，也落實憲法上的兩岸關係定位。在憲法上的「國家統一」，以及「自由地區 vs. 大陸地區」二分法沒有改變，國家領土範圍也沒有依憲法程序變更之時，在《兩岸條例》修幾個不痛不癢的文字，改變了什麼？

其次，憲法增修條文前言以及《兩岸條例》第一條之「國家統一前」，對當前中華民國主權獨立，並與對岸政權分治的情況，並無不利效果。「國家統一前」並不表示我們非統一不可（所謂「終極統一論」），更沒有設定統一的期限與步驟。它頂多是個國家目標，是個可能的願景。如馬前總統所云「不排斥統一」，如此而已。就像爸爸對女兒說「結婚前，妳就繼續跟爸媽住」，那難道表示有「結婚前」三字，這女兒就非（儘快）結婚不可？如蔡易餘這樣，硬把「國家統一（前）」說成是限制台灣未來的選擇，恐怕是中文沒學好，或是被統一妄想症，硬要把法律沒說的東西塞進去。

此外，弄了半天，經由柯建銘的喊話與施壓，最後撤回這個案，也表示民進黨目前不得不承認「國家統一前」這幾個字的重要意義。意義何在呢？除了未來統一的願景之外，更重要的是，當憲法與《兩岸條例》都規定了「國家統一前」時，那就表示：第一，中華民國目前尚未統一，我們處於國家分裂或分治狀態。第二，這裡所說的「國家」不可能僅指台澎金馬。

也就是說，民進黨（當然包括蔡易餘）不但承認「一國兩區」這種分治狀態，而且也確定不想去動它。既然如此，那就不要成天講「台灣中國，一邊一國」，更不要在別人提「國家統一前」或「大陸地區」時，就口出惡言咒罵別人舔共、區長。

更荒謬的是，蔡易餘撤案，並表示撤案的原因是「國際關係仍如履薄冰，勢必要戰戰兢兢，而現在的時機點更是危險，不可以有一絲一毫的冒險」。說得好，真是務實！但這等「務實」的話，以前不是經常被民進黨成天恥笑攻訐嗎？如果今天立法院多數是國民黨，而蔡易餘提了這個案，被國民黨用同樣的理由擋住，民進黨與綠營網民會怎麼罵國民黨「跪舔中共」？那為什麼同樣的話從出爾反爾的蔡委員口中說出，就不是小孬孬賣台了呢？

這次的修法事件，是個照妖鏡。它照出民進黨的葉公好龍：只敢嘴炮台獨，而且還成天要出征別人「不敢台獨」、「親中」。同時，它還照出另一個可笑可怕的現象：自命台派的網民與各種團體，是多麼地雙標虛偽！

憲法與《兩岸條例》的「國家統一前」以及「自由地區/大陸地區」之架構，讓台灣可以穩定維持當前的分治、自主，同時也沒有綁住台灣人民未來的發展。這是跨黨派的共識，請大家珍惜，更不要彼此攻訐。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）