編者按：在《一九四八大風大浪：王雲五從政回憶錄》從政篇中，王雲五回顧了他參與國民參政大會、政治協商會議；入主經濟部、財政部；全面推行金圓券幣制等重要政治事件的詳細過程，展現了那個風雲變幻的時代動盪不安的政治經濟局勢，以及他個人從政歷程上的掙扎心路。

正文開始：

我於三十五年四月中旬，由重慶飛返隔別了九年的第二故鄉上海。那時候，我對於政治仍懷著繼續協商，務達於妥協的願望；但是當我到了上海之初，我應先解決一個先決問題，這就是對於商務書館所負的責任，我在「兩年中的苦鬥」一文中，已經明白表示我的決心，就是等到恢復了商務書館在一二八所受的損失，我便辭去商務的職責。到了二十六年五月商務書館的股東會，在結算盈虧和資產以後，經即通過把該館因一二八燬損而減少的資本全部恢復；那時候我本擬立即辭職，祇因一念的游移，不忍把一手恢復的事業驟然擺脫，打算再費半年工夫，替它準備了將來的計劃，再行脫離。

苦撐戰時危局

不料七七戰事起，繼以八一三的全面抗戰，臨難不苟免之義為我平素所服膺，故第二度的決心，便是苦撐戰時的危局，至抗戰結束時為止。因此，在抗戰期內，無論局勢怎樣艱難，無論各方面對我怎樣的需求，我總是守著崗位，鍥而不舍。縱因鑑於天下興亡匹夫有責，故在留後方的時候，從旁參政，備極熱心；但對於商務書館的責任，不肯須臾放下。最高當局雖迭經示意，想把我羅致於政府之中，但經我剴切陳明，終予諒解。

然常常想起由於二十六年一念的游移，我便繼續捱了七八年的艱苦；於是立下最大決心，就是等到抗戰勝利，把商務書館的責任交還董事會，我斷斷不再留戀。我不僅因為十餘年間，兩度支撐商務的危局，一度完全復興，一度維持不墜，以致神疲力竭，需要休息；而且我還有一種見解，就是鑑於人生上壽不過八十，我已把約莫三分之一的生命貢獻於一種事業，那就是從民國十年在商務書館任職至三十五年，今後假使我還有二十年的餘生，似乎應該另作一種嘗試。人生斯世，彷彿是在遊歷，我既來此世界一次，不應專在一地遊覽。

在重慶時期，我就無時不想得嘗擺脫商務，並希望這時期能在我六十歲以前，俾從六十歲起，另向一方面活動。我所預期的活動，不外從政和研究學術兩途。許多人心裡想從政，卻諱言從政。我則不然。我在重慶時曾對許多朋友說過，一個人假使自信能替國家負一點責任，不必自鳴清高。在二十年來，我已經把國家和個人或私人事業的密切關係看得太清楚了；譬如一棵大樹動搖，斷不容小鳥安居於其上之巢內。我一方面感於蔣介石先生公開政權的誠意，他方面也覺得我在未來的聯合政府中或者還能盡一點力；因此，對於復員後政府，假使有需要我的地方，當不致如戰時之固拒。

不過我之從政，卻有兩個先決條件，一是完全擺脫工商業的關係，二是經濟能夠自立，不必倚賴俸給。對於第一條件，就是我在戰時拒絕從政的理由，也就是我回到上海後立即先把商務書館職務完全擺脫的理由。對於第二條件，我認為政務官和事務官截然不同；事務官視官職為終身事業，自當倚俸給為生；政務官則視政策為進退，如果也倚賴俸給為生，勢必不能進退自主。我雖沒有什麼資產，但是歷年所寫的書籍，按期所收版稅，還勉可自給，但為著更可靠起見，我打算於復員後以一年工夫繼續完成一種未完的著作，則其收入的版稅，當使我自給裕如。

根據了上述的定見，我在到達了上海的第二日，便向商務書館董事會主席張菊生先生提出辭職。我打算辭職後，便依照離開重慶時政協綜合組各方面所約定，大家在南京集合起來，繼續協商解決各種問題。同時，我得以自由之身，在南京從事寫作。商務董事會雖對我之辭職極力挽留，但費了一星期的唇舌，結果我總算如願以償。我自擺脫商務的職責，便趕緊前往南京，經參政會秘書處訪問政治協商會議雷秘書長，以履行我們在重慶時的諾言，想不到晤見雷秘書長後，獲悉政協綜合組之重開遙遙無期，我祇得在京住下暫候。由於我與商務書館多年的關係，我雖已辭職，仍承商務南京分館經理招待，在館屋內特闢一室供我住宿，取閱圖書，從事寫作，也還方便。

蔣主席表決心

過了幾日，給蔣主席知道我已來京，某日招我晚餐，在坐祇有蔣主席夫婦。飯前飯後，蔣先生均重申在重慶時的舊約，堅邀我出掌經濟部。他說，他具有公開政權的最大決心，並隨時實行全面改組政府；無如中共還未肯加入，致遲遲不克實現。他認為繼續協商目前尚難進行，在全面擴大政府基礎以前，此時至少須有若干黨外人士加入政府，以資提倡。他強調我是最適於首先加入之人。我雖極力推辭，願留以有待；但他以萬分誠懇的態度勸我接受。飯後蔣夫人退席，我們還繼續談了一小時以上。最後我為蔣主席的至誠所感動，僅應允加以考慮。辭出後，我終夜思考，幾乎不能成寐。

忽然想起一事，就是戰時在舊金山舉行的聯合國會議。那時候我國為表示全國各黨派團結起見，代表團中擬加入中共民盟與青年黨人士。中共初時不允參加。青年黨亦在猶豫不決。獨民盟之張君勱氏適在國外，深知為增進國家地位，有由各黨派人士合組代表團之必要；因此，他便率先應允加入。青年黨之李璜氏，大約因見民盟之張君勱氏已加入，不久亦接受使命。

於是中共方面，也就由延安派董必武氏來渝洽商，初時似尚有條件，那時候我正發動許多參政員力勸他參加，但他抵渝後不久便也接受，致我國在那次國際會議中產生很好的印象。事後，我常常對人說，這一回的會議，幸虧張氏率先加入，其他各黨也就陸續參加。張氏返國後，我也曾對他表示過這種見解，現在到了國內各方面參加政府的關頭。本來在政協政府組織組及大會中都已商定原則，問題祇在一些枝節，以致實現無期。（待續）