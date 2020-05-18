無色覺醒》賴岳謙：蔡英文連任之路二！民進黨的派系鬥爭？(圖/中央社)

歡迎收看《無色覺醒》第632集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「蔡英文連任之路二！民進黨的派系鬥爭？」

民進黨內存在各大派系，而黨內派系鬥爭也常成為鎂光燈的關注焦點。然而，縱使派系林立，民進黨內的成員依然以大局為重，每逢選舉時期黨內成員仍會選擇砲口一致對外。這樣合作共贏的局面會一直延續到選舉後，再進行各派系的政治酬庸來分享選戰勝利的戰果。

派系是政黨的必要之惡，黨內派系有助成員間良性競爭，讓政黨更加健全發展。不過事情都是一體兩面，派系多也就代表惡鬥也多。目前民進黨內的派系中，檯面上最有勢力的就屬「新潮流系」、「英派」和從「福利國連線」中分裂出蘇貞昌的「蘇系」及謝長廷領軍的「謝系」等。

「蘇系」近年來與「新潮流系」合作密切，合稱「新蘇聯」；「謝系」則是再謝長廷遠赴日本當官、姚文智退出政壇後，勢力逐漸式微。隨後以三立電視台董事長林崑海為首的「海派」趁勢崛起，逐步收編「謝系」餘黨，進而躋身民進黨內第四大勢力。

520總統就職大典將至，新任內閣人事也逐漸浮出檯面，當然綠營派系鬥爭也已悄然拉開了序幕。這也就是為何蔡英文在選舉後隨即宣布蘇貞昌續任閣揆的原因。蘇貞昌的續任不僅能平衡黨內各派系，更可以確保未來不會有某派系過於壯大而撼動到蔡英文的影響力。

再無連任壓力且黨內的地位無人可動搖下，根據民進黨黨章蔡英文還得順勢重登民進黨主席的大位，一舉為綠營共主。也就表示，為了減少決定2022年縣市首長提名權的阻力，蔡英文趁此內閣人事先行布局，有效來制衡黨內各派系以避免之後若遭遇執政失利等問題，會成為跛腳總統或黨主席的情況……更多分析請看影片解說！