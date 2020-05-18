美國商業環境風險評估公司（BERI）日前公布2020年第一次投資環境風險評估報告，在列入評比的全球50個主要國家中，台灣僅次於瑞士、挪威，名列全球第三，是繼2018年第二次評比之後，再度獲得全球前三名次的肯定。而台灣也因為投資環境風險被列為IC等級，從而BERI對於投資人的建議是「可增加投資行為」。

進一步檢視這份報告，在列入評比的各項指標中，台灣排名在全球前五名的共有八項。包括對外商態度、貨幣供給及通貨膨脹、勞動成本與生產力比、通訊與運輸、國際收支平衡、專業服務及合約、長期貸款及風險資本，以及貨幣兌換。報告並指出，台灣在匯兌風險指標項目，更是以77分的評分，拿下全球之冠。

綜合來看，台灣能夠在前面所列八項和產業投資環境及經營便利性等專業領域獲得高度肯定，可以說是得來不易，但同時又可視為是對包括央行、經濟部、國發會、金管會等相關行政部會不斷提升服務效能，營造友善營商、投資環境，所獲得實至名歸的見證。

然而，在另一項關鍵指標，也就是「政治風險指標」，台灣則是拿下全球第十三名、亞洲第六名的成績。根據BERI的解讀，能獲得這樣的排名，主要是因為台灣今年1月完成總統大選，執政黨順利成為立院最大勢力，完全執政下讓政策可以順利推動，不確定性風險大幅降低。

關於BERI對台灣政治風險的解讀，嚴格來說，只能算是反映美方的觀點而已。相較於美國從2016年川普出任總統以來，由於民主黨掌握眾院多數席次，因此民主、共和兩黨惡鬥時有所見，讓美國的商界人士，反而羡慕台灣的領導者在完全執政的優勢下，讓政策可以順利推動。至於台灣當前在完全執政下，所引發的一黨獨大甚至獨裁的爭議及政治風險，則非「外」人所能見及了！

除了一黨獨大是否就真的能讓政治的不確定風險大幅降低之外，論及台灣可能面臨政治風險的內涵，其實至少還包括其他兩個層面：其一就是如果川普得獲連任，以他經常不按牌理出牌的行事風格，其實本身就是最大的政治不確定性風險。而對台灣來講，即使蔡總統在過去四年的任期內，施政風格已經極盡親美之可能，但以最新的發展來看，川普為了要進一步打壓中國，正在軟硬兼施的催迫台積電前往美國投資設廠。如果包括蔡總統及台積電被逼「順川普」，川普自然有可能得寸進尺的要求台積電必須在美、中之間做一選擇。這樣的政治不確定風險，顯然未在BERI的估算中。

其二則是蔡總統在第二任期內，賡續前四年近乎一面倒的親美親日治國路線，卻無心或未能緩解兩岸之間近乎僵化的關係，甚至進一步逼迫台商只能在兩岸之間做出零和抉擇，則從政治面所引發的不確定風險，恐怕是BERI再怎樣也無從評估出來了！

相較於BERI只是從國際投資者的角度給予台灣漂亮的風險評價，稍早前中華徵信所針對台灣企業的信用等級近期正走在轉折點，所歸納提出的三大警訊，無疑更值得業界的重視，以及將成為考驗、檢視蔡總統第二任期施政績效的關鍵點。

中華徵信所點出的三大警訊，其一是被評價為信用最好的兩族群，也就是包括Ａ級和Ｂ+級公司，從2019年下半年起，其占比卻雙雙持續走低，而今年以來的疫情肆虐，則更有雪上加霜之效，並成為整體企業信用等級轉弱的領先指標。

其二是調降等級企業占比大幅提升，今年3月平均每一百家受評企業就有兩家企業被調降信用評等。而事實上能夠受評的企業，其實都是體質良好的標竿企業，則等而次之的中小企業，自然是只能哀鴻遍野了！

第三大警訊則是針對不同產業別的中疫程度進行分析，結果發現今年前三月遭調降等級企業，其所屬產業別整體遭調降等級占比高於5％以上的產業，竟已包括進出口貿易業、光電材料業及元件製造業等八個產業。尤其是首當其衝的進出口貿易業，受歐美封城造成市場需求疲弱影響，降評比率甚至已達44％，並且這種調降信用等級惡化的趨勢，迄今都還看不到停止的跡象。

對比從BERI的「外觀」到中華徵信所的「內視」，當政者自然更樂見前者，並引為政績的佐證。然而，後者毋寧更具診斷功能，也許「逆耳」，但卻是檢驗執政團隊是否果然「苦民所苦」，或者還是陷入「自我感覺良好」而不自知的迴圈了！

(工商時報)