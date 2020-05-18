依據中華徵信所最新報告，2019年台灣整體上市公司認列大陸轉投資事業收益新台幣3744億元，繼2018年創3695億元歷史新高後再攀高峰，也是近10年來第5次刷新紀錄。2019年正是中美貿易戰最火熱時刻，也是大陸經濟下行壓力最嚴重一年，外商加速撤離大陸傳言甚囂塵上，台商大舉回流更成為蔡政府引以為傲的政績。但事實證明，大陸市場依然甜美。

報告中清楚點出，4696家的大陸轉投資事業中，超過一半獲利，其中1/4獲利超過1億元以上，4成超過5000萬元。細分產業類別，獲利超過百億者，除了以外銷為主的電子產業外，水泥、食品及塑化等專注內需的產業，也紛紛擠進百億俱樂部。隨著大陸外需轉內需的經濟結構調整，台商營運重心與方向也跟著轉移，從過去側重加工出口的模式，轉而強調內需市場的布局，最終形成多角化的經營型態。

續創新高的轉投資獲利表現，以及明確且快速的方向調整，清楚說明台商不只沒有放棄大陸市場，反而更加投入以因應情勢變化。這跟前些時候大陸美國商會所做的投資調查結果，幾乎完全吻合。根據美國商會的調查，有高達6成以上的美商表示，大陸還是全球最好的3個投資地點之一，即使中美貿易戰造成大陸經營成本提高，但相較於其他新興市場而言，大陸的競爭優勢並未因此而大幅下滑。多數美商仍願意持續耕耘大陸市場，除非獲利情況出現明顯變化。換句話說，不管是台商或美商，撤出大陸與否的關鍵因素，主要還是在於成本效益的考量，政治因素頂多只是一個短期干擾項而已。

特別是從此次疫情對全球經濟的衝擊來看，歐美各國經濟活動急速萎縮，至今未見緩減，大陸經濟反而展現出韌性的一面。不只生產線的復工復產狀況優於預期，內需消費及投資的活力也逐漸恢復，似已成為全球經濟復甦領頭羊，就如同2008年金融海嘯，成功帶領全球經濟走出衰退陰霾。最近台灣半導體設備及電子零組件大廠營收表現亮眼，並未受到疫情太大衝擊，市場普遍認為是大陸訂單的支撐。

這個事實透露出，這些年來民進黨想在經濟上與大陸切割，根本就是大錯特錯。從全球化角度及島國經濟發展模式來看，像台灣這類島嶼國家，天然資源缺乏且內需市場過小，需要龐大的腹地支應供需兩端。在經濟發展過程中，自然會與周邊鄰近大國，形成高度的依賴性，這是再自然不過的一件事。也就是說，兩岸經貿唇齒相依，並非是刻意為之，而是雙方企業及民眾出於自利動機，自然而然形成的比較利益結果。

綠營專家學者喜歡用台灣出口大陸比重高達4成做文章，過度依賴大陸會讓對方掐住台灣經濟命脈，必須降低比重減少對大陸的出口依賴。殊不知，即便是土地面積大過台灣數倍的英國，即使堅持脫歐，卻從不諱言高達5成以上的對歐盟出口比重，是其主要的經濟貢獻來源，更不會想在經濟上跟歐盟切割與脫鉤。因為他們清楚知道，一旦跟歐盟劃清「經濟」的界線，經濟只會變得更糟，不會更好。

台灣何嘗不是。在民進黨執政這4年多來，特意汙名化兩岸關係的結果，就是4年平均經濟成長率掉到只剩2.7%。對比之下，一向被民進黨拿來嘲弄，做為取笑對象的馬政府時期，8年平均下來都還有3%以上。更何況，這還是未加計今年可能出現經濟衰退的情形。如果一併考慮進來，蔡政府執政期間的平均經濟成長率，可能連保2都有問題。

兩岸經濟交流正常化，是馬政府時期堅持的大原則，民進黨執政兩岸關係惡化，但大陸未改初衷，520前夕中國國家發展改革委、國務院台辦等10部門今聯合印發應對疫情惠台《11條》措施，幫助台商、台企在大陸的發展。對台商、台企而言，這是大好的消息。

面臨大陸經營環境的轉變，部分台商選擇回台投資，但並不意味放棄大陸市場。大陸消費市場前景依然看好，台灣上市公司在大陸轉投資事業獲利不斷躍進，代表在大陸根基深厚。即便忠言逆耳，我們還是要強調，兩岸好，台灣會更好，企盼主政者聽得進去。