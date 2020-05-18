兩岸關係前景不明，但反向思考，兩岸因疫情面臨極大挑戰，只要有心，疫後對兩岸關係而言，反而可能是轉機。

兩岸關係疫後現轉機的立論，一來自於防疫的嚴厲措施，兩岸都需要休養生息，振興經濟。尤其蔡英文連任，台灣防疫成功讓國際能見度大增，對政府滿意度也超過5成，短時間內看不出有再挑釁大陸的必要。

二是兩岸民間的仇恨，因疫情的隔離加上政客的操弄，已經來到臨界點，再壞也就這樣。更何況，從中原大學教授招名威遭陸生指控歧視一事，當事證公布，招也只有道歉，那些綠委也不再吭聲，證明台灣社會仍是明辨是非。

三是今年是大陸十三五規畫與全面脫貧的收官之年，人不犯我，我不犯人，把人民照顧好才是眼下最重要目標。

四是在520前夕，大陸沒有發動對台軍演，而是宣布幫助台商抗疫的惠台《11條》，從大陸國台辦主任劉結一就《11條》所發表的談話，可以了解，大陸肯定台商、台企在抗疫中的貢獻；重視並切實維護在大陸台胞的身心健康、落實執行涉台疫情防控政策；將幫助台商、台企在做好疫情防控的基礎上，推進復工復產。

劉結一並表明，大陸將不斷完善惠台政策，大力支持台商台企開拓新的發展空間。大陸政策明確，兩岸經濟互利合作的基本格局不變，融合發展力量不會減弱。大陸消費市場將持續增長，兩岸經濟關係將更深厚。

在這樣的氣氛下，如果蔡政府有心和緩兩岸關係，現在正是時候，就先從消弭民間恨意做起。