《新聞深喉嚨》快評 WHA「疫」場空？ 吳釗燮坦承美不提案 口罩拿完川普翻臉！

新冠肺炎疫情蔓延全球，部分國家對大陸展開強烈攻擊，甚至興訟索賠，一時之間國際輿論場上充斥著敵視中國的聲浪。適逢世界衛生組織（WHO）召開大會，傳出美、日、英、法、德、澳、紐與加拿大等8國代表聯合向WHO發出外交照會，敦促WHO接納台灣為大會觀察員，形勢看來大好。但外交部長吳釗燮坦言美方不會為我國提案，我方若太強硬，可能會有反效果。果然，最後希望還是落空了。

台灣國際參與困難重重，這是國際現實，無需扼腕。一般民眾或許對國際參與心存不切實際的幻想，蔡政府理應明白國際關係的本質，卻進行脫離現實的政治操弄，結果不但事與願違，更讓民眾因期望落空而對大陸心生怨懟。

WHO為聯合國轄下組織，台灣非屬聯合國會員國，49年前已經確定不能成為會員。至於參與世衛大會，WHO以會員國沒有共識，未獲授權為由，表示無權發函邀請台灣與會。何以會員國沒有「共識」？主要原因當然是因為中共未首肯，其緣由是台灣政府未接受以一個中國為內涵的九二共識。

蔡政府由於意識形態作祟，不能體現「兩岸關係是外交關係上位」的概念，不能妥善處理兩岸關係，以致於外交處處碰壁。蔡政府外交無能，運用反中訴求以博取民意支持卻耍得虎虎生風，許多民眾被誤導，以為獲得國際輿論支持，獲得各國政要幫腔，就可在國際政治上攻城掠地。

這是將國際輿論與國際政治混為一談，卻忽略國家利益考量才是主導外交行為的圭臬。蔡政府把「理念相近」與「價值同盟」掛在口上，宣稱奉行自由民主價值觀的國家必定跟台灣站在一起，堅決支持我們，與非自由民主體制的中國對壘。

一位退職外交官近日投書本報，慨談他的駐外經驗，指出：「當中共打壓力道加強時，我們在無邦交國家的工作往往一籌莫展。而蔡總統經常說，我們可以與理念相近的國家積極交往合作。但是自由民主的理念，敵不過現實利益。」

道理如此簡單，卻有人活在一廂情願的幻想中，尤其可笑的是，綠營狂熱人士看到新冠病毒使得中國備受國際與論譴責，國際上已經形成反中大聯盟，未來將聯合起來與中國對抗；台灣作為「理念相近」與「價值同盟」的一分子，可以跟反中聯盟結為一體，並肩作戰，由此就可掙脫外交孤立，甚至獲得安全保障。

這樣的想法完全不切實際，跟國際政治的運作規律格格不入，也與國際情勢的演變悖離，是純粹主觀性的幻想。世界各國所信奉的理念與價值觀確有不同，但這不成為國際上敵友關係的分界線，也不是國際交往與鬥爭的指導原則與驅動力量，國際現實是一切皆以國家利益為考量。何況現今世界各國的關係有別於冷戰時代，那時候美國與蘇聯大體以價值觀歧異為界線，畫分為兩大陣營，展開全方位的博弈。即使如此，兩國陣營也不是壁壘分明，否則何以美國與中國一拍即合，在1970年代形成反俄聯盟？

世界各國固然仍有理念與體制的差異，但在經濟、社會、文化等層面存在千絲萬縷的關係，難以截然切割。彼此之間在鬥爭中有合作，在合作中有鬥爭。當前美國與中國兩強的戰略性對抗確實在上升中，但在經貿上存著犬牙交錯的關係，根本無法一刀切，在國際上也有利害一致的地方，需要共同應對。利益的共謀、交換與拔河才是國際政治的本質。其間固然也有理念與價值觀異同的考量在內，但不構成關鍵因素，頂多是為了爭取國際輿論支持而聲張的道德性包裝。

在國際政治上，得道未必多助，實力與實利才是王道，我國外交處境受實力影響，對各國所能提供的實利也相對貧乏。即使我們自我認定在法理上與事實上是主權獨立的國家，但對15個邦交國以外的無邦交國家而言，中華民國不具國家地位，即使美國竭盡所能支持台灣，仍不便為台灣參與世衛大會提案。

在國際社會台灣固然可自稱「政治實體」，但實際上有如NGO，接近「非政府組織」，這樣的身分定位如何能與眾多中國大陸的邦交國結成抗中聯盟？世衛組織參與的挫敗，該像一盆冷水，澆醒昏聵的頭腦了吧？