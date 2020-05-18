近日以來，由於《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）2010年簽署至今已滿10年，同時因為世界貿易組織建議各國之間簽署雙邊或多邊FTA時，最好能在10年之內完成，因此有些人士擔心ECFA是否有可能自動中止，而對兩岸貿易產生重大的衝擊。不過，也有人說，其實ECFA並沒有真正的完成，因為其中的服貿協議雖然簽署了，但還躺在立法院沒有生效；而貨貿協議則根本沒有簽署，所以ECFA的真正效益並不大。而就算是其中有所謂的早收清單，先調降了一部分產品的關稅，但是因為早收清單項目的貿易總額只占不到台灣對外貿易總額的5%，因此即使ECFA中止，對於台灣對外貿易的影響也是有限的。我們覺得這些觀點非常不正確，應該加以澄清。

相信大多數的讀者都知道台灣是一個小型開放經濟體，經濟高度依賴國際貿易，因此有任何的貿易機會都應該要努力爭取。因為兩岸貿易總額占台灣對外貿易總額的30%，是台灣最大的單一貿易夥伴，更何況兩岸經貿關係不只是單單的貿易關係而已，還有很重要的垂直生產鏈的關係，兩岸經貿對於台灣的生產與出口都有重要的影響，以下我們就一一加以說明。

首先，從兩岸經貿的實際數據上來看，去年早收清單項目中，台灣對大陸出口總額為198.5億美元，占台灣總出口的6%；早收清單進口金額為59.7億美元，占台灣總進口的2.1%；兩者合計占台灣對外貿易總額的4.2%。從比例上來看或許不是很高，但是從總金額上來看則相當可觀，比方說，早收清單項目出口總額約為6000億新台幣，這對於創造我們國內的生產和就業非常有幫助。反過來說，早收清單降稅萬一真的被取消，這6000億台幣的產品銷到大陸要被課近10%的關稅，這些產品出口勢必受到影響，而國內相關產業的生產和就業一定會受到衝擊。

另外，因為早收清單出口項目免稅，去年台商出口因此而省下的稅額達到9億美元，約270億新台幣；反之，如果要開始課稅，這些金額就將立即成為台商龐大的支出。其實從2011年早收清單開始降稅以來，台商每年平均節省的稅額差不多在250億元新台幣左右，對於台商而言是非常有益的。

早收清單中的農產品項目是另外一個重點。2010年時，台灣農產品外銷到大陸只有5億美元左右，同時約有近1億美元的逆差；而在早收清單中，大陸單方面給台灣18項重要農產品免稅，造成台灣農產品對大陸出口的快速成長。去年台灣農產品對大陸出口達到12.7億美元，順差將近1億美元。也就是說，早收清單對於擴大台灣農產品出口大陸有非常明顯的效益；反過來看，如果農產品的早收項目被取消，將會對台灣農產品銷往大陸產生重大的阻礙。

其次，兩岸經貿關係不是只有單純的經貿關係，因為台灣對大陸的進出口中，有很大的一部分是零組件和半成品，因此，如果兩岸零組件交易要被課稅的話，也同樣會拉高台商在兩岸的生產成本，這對於台商在國際上的競爭力造成負面的影響。長久下來，可能會有更多的台商想要往大陸投資生產，以避免受到更多關稅的影響。

第三，現在也有很多台商轉型，想要往大陸的內需市場發展，因為大陸人均所得已經接近1萬美元，再加上14億人口，未來大陸內需市場會非常具有潛力。這也是當年我們想要與大陸簽署服貿協議與貨貿協議的重要理由，因為台灣的服務業和製造業商品可以有更多的機會進入大陸內需市場。很可惜，當年的服貿協議沒有生效，讓台灣許多服務業無法以更好的條件進入大陸。同樣地，如果貨貿協議完成簽署，現在台灣商品在大陸市場應該會有更好的發揮才對。

最後，我們要強調的是，大陸市場固然很重要，但是其他的國際市場也同樣重要，所以台灣不但應該要重視大陸市場，也應該積極申請加入CPTPP與RCEP等自由經貿協議。其中大陸是RCEP的成員，我們需要大陸的支持才能加入RCEP；同樣地，大陸雖不是CPTPP的成員，但是大陸對於台灣是否能加入CPTPP仍有相當影響力，因此我們也應該維持與大陸的良好關係才對。總而言之，大陸是台灣最大的貿易夥伴，我們當然不應該忽視大陸市場的重要性，反而我們應該重視對大陸的經濟關係，因為不但可以讓台商有更多的機會進入大陸市場，對於台灣擴展對外經濟關係也會有很大的助益。

（作者為國立政治大學經濟系教授）