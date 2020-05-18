罷韓案投票在即，高雄市長韓國瑜呼籲勿投支持票，遭綠營批評違反行政中立，對此，中選會主委李進勇表示，韓是被罷免人，當然有理由為自己辯白，卻也暗指韓對公務員傳達錯誤訊息。中選會是獨立機關，一個戴著有色眼鏡看待罷韓案的主委，有何資格談選務中立呢？

立法院內政委員會18日邀請中選會主委李進勇，就中央與地方選務權責分工和罷韓案辦理情形報告。李進勇就韓國瑜最近呼籲支持者投票當天「不投票只監票」的說法表達意見，李指韓站在被罷免人的立場，有理由為自己辯護，也有理由呼籲選民不表態。

但李話鋒一轉，仍就之前要求高市配合投票所的選務爭議，點名韓身為高雄市長，要率領公務員依法行政，尤其選務工作需要地方政府配合，希望地方首長兼顧責任，不要對公務人員傳達錯誤訊息。

事實上，有關投開票所設置的爭議，高雄市政府在防疫優先前提下，限制投開票所不要設在校園無可厚非，但中選會大做文章，副主委陳朝建以「我依法，我驕傲」向高市區長及校長喊話，甚至搬出《公務員服務法》越級下令，要求配合中央做法。

主委李進勇更對如果借不到投開票所，怒喊「頭剁下來給你」，但結果是投開票所洽借完成，連罷韓所需千萬經費也要從振興方案的防疫預算提撥，面對網友稱他「罷韓總剁主」，李駁斥指自己是選務總舵手。

只是，選務總舵手一開始就對罷韓案有成見，對地方政府辦理選務工作指指點點，甚至發剁頭毒誓，副手也以公開信向基層公務人員恫嚇。聽其言而觀其行，當初為進入中選會而退出民進黨的李進勇，面對自己的初衷，能「當之無愧」嗎？