全球新冠疫情緊繃、兩岸關係焦灼日深，蔡英文總統第二任期的演說備受國人關切。總統府發言人丁允恭透露將維持「穩健一致」。國人最為憂慮害怕的又是一場「維持現狀」的老生常談。民進黨前大老沈富雄先生在媒體上表示極為悲觀，認為蔡英文受到重重的「牽制」不會有太大的作為，蔡總統被「靠美情結」與「台獨文化」兩條鎖鍊牽制住，她的新政如何展開？頂多老調重彈「對等、尊嚴、和平、人權」等無關痛癢的門面話。然而對蔡總統來說，在當前情勢下，「疫情」與「反中」是她第二任期的面臨的大挑戰。「疫情」涉及到台灣在全球大變局中的生存與地位的再確認，而「反中」涉及到兩岸關係在美中疫情拉鋸戰的強大壓力下，如何脫穎而出建構新的關係。在就職演說中蔡總統必須面對此二項大挑戰表露她的治國理念與抱負，實為國人殷望。

先談兩岸關係，蔡總統應「居安思危」。雖然沈大老代表大部分台灣人民的悲觀，但台灣仍必須在混沌世局中走出一條路來，台灣2300萬人民不能一同為那兩條鎖鍊牽制住而陪葬。蔡總統面臨的最大挑戰便是解脫「台獨文化」這條鎖鍊的牽制，為台灣創造新生命，走一條屬於台灣在全球位階的康莊大道。

日來「武統台灣」甚囂塵上。大陸學者普遍有著共識「文統無望」，下一步的工作便是「武統」，雖然武統應在何時發動莫衷一是，但這個壓力迫使蔡英文新政府不能在未來四年再一直玩弄其「台獨邊緣」政策而有著食髓知味的企圖，不斷地在朝向「維持現狀」假象下進行潛在台獨的建構打椿、企圖修憲等規畫，這對大陸決策中心來說是要在其「反分裂國家法」底線暗渡陳倉，給他們必須行動的壓力。大陸的容忍是有極限的。蔡英文第二任期必須面對此一新的情勢，謀思避免觸發兩岸正面熱戰的衝突。

其次，台灣在全球疫情發燒的亮眼表現中應有信心找到了自己的地位與角色。蔡總統的企圖心應是掌握台灣的潛力，遠眺一個全球化發展的視野，衡量台灣的既有能量與實力，獨具慧眼，在紛亂世局中運籌帷幄，慎謀能斷，將台灣帶到全球發展的位階上，找到應有的一席之地。

蔡總統必須洞悉今日的世界是一個以全球化為取向的趨勢。全球化的五大特徵: 國界概念模糊、主權意識萎縮、人民自由流動、市場競爭激烈以及多元取代零和。此一全球化的信念將助其超越「台獨文化」鎖鍊牽制，跳脫反中情結的泥淖。以此五大視野來帶領政府治理，必為台灣人民謀得最大的福祉。

從一個全球治理的視角來看治理，蔡總總也是利多的。國家治理的動力除來自公部門外，尚有私部門與第三部門。台灣私部門建立的產業鏈實力相當雄厚，台商在中國大陸的發展應視為全球化經略的一角，蔡政府要台商放棄大陸發展經營根本是不可能的。在全球化下，各國產業分工形成的產業鏈結構很深，考慮成本、市場與競爭力，企業不可能放棄大陸市場。蔡英文絕不能摻和在世界兩大經濟體之間的鬥爭選邊站。在這個時候，筆者到希望蔡總統利用她的新任期呼籲與中共建立如同中韓模式的「兩岸商務快捷通道」，傳遞善意，拋棄台獨文化的魔咒，進而導引兩岸人文的熱烈互動，開展蓬勃發展的第三部門民間文化交流。

蔡總統在全球化視野的布局中應冷靜認清自己的角色，找回自信。今日台灣在全球的生存發展賽局中是「非零和的多元」，沉淪於零和陣戰中掙扎，死抱「維持現狀」，無異於作繭自縛，自取敗亡。

（作者為中國文化大學政治系講座教授）