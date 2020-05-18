對武漢的印象，源自「中華民國」。對這塊與中華民國有著深厚因緣之地，我注目已久。當年適逢中國大陸慶祝辛亥革命100周年，我還不遠千里，自長江三峽順流而下至武漢，憑弔「武昌起義」的點點滴滴。

多年後的2020年，卻是在新聞媒體重見武漢，因新冠肺炎（COVID-19）之瘟疫橫行，使武漢封城達76日，自4月8日才逐步解封，更見到曾參訪過的黃鶴樓，關閉98天後恢復開放，並替「戰疫」者敲鐘祈福，心中不免滿是感概。

2011年初訪武漢，武漢無愧九省通衢，位處長江中游，四通八達，人文薈萃。我一大早便直奔「武昌紅樓」，即「辛亥革命武昌起義紀念館」，由雙十武昌起義後，新立的「中華民國軍政府鄂軍都督府」舊址改建而成。

立於首義廣場前，眺望武昌紅樓，鮮紅塗裝延燒著烈士的熱情，民國肇建的「十八星旗」依據昂揚飛舞。而武漢不只保有史蹟，為此還特地興建氣派新穎的「辛亥革命博物館」。碩大無倫的館區中有著武昌起義的群像雕刻，細數歷史亦展望未來。

遙想過去，自武漢開始的「戰役」，以滿腔熱血、不屈意志，終於讓中國「走向共和」，各省紛紛響應，中國從此起了翻天覆地的變化。

領略大時代的起落後，對武漢市井小民生活的瞭解自也不能偏廢。黃鶴樓，騷人墨客的聖地，當時參觀更是遊人如織。飛簷塔樓「氣吞雲夢」牌匾高掛，黃鶴雕像矗立，遠眺長江，尤見氣勢非凡。我也曾踏在戶部巷，捧著熱乾麵，靜靜望著遊客人來人往。

不過2020年，一切都變了樣。

印象特別深的是武漢解封後記者街訪，有許多武漢人都懷念起路邊吃麵的日常，原來平平淡淡真是一種幸福。

遠在台灣，自基隆通勤台北上班的我，同樣無時無刻感受著「防疫新世界」。台鐵入口量測體溫，搭乘須全程配戴口罩，並禁止飲食，停售好吃的台鐵便當。基隆站的座位間隔出現不讓坐的叉叉符號，以符合「社交距離」規範。

昨日我甚至夢到未戴口罩走進車站，驚覺大家也沒戴，四目相交下，竟然一群人開心大笑，我這才知道原來防疫影響我如此之深，我潛意識懷念起過去的時光。

想念平淡的福氣，讓人更為珍惜生命，願意活在當下，正是兩岸共通的感情，台灣的成功的確是全民的努力，我從未忘記醫護人員的辛勞或公務人員的把關，但觸及中國大陸的疫情，我也願「逆風發文」，期勉台灣人哀矜勿喜，讓更為純粹的防疫，更為單純的感情發光。

因防疫始終是須共同面對的課題，病毒才是最大的敵人。個人的政治立場或信仰或許難以避免，但太多先入為主的刻板印象，淪為口水戰的無端猜測，都阻礙了以科學的角度切入探討問題。況且，瘟疫後的世界在此不想多加揣測，但此時此刻，唯有大愛能將彼此相連，我們真的風雨同舟。

如今，台灣阻止瘟疫蔓延，中國大陸生活亦逐漸復工、復課，恢復正常生活，但新冠肺炎的警報尚未解除，國際上多國百姓就如同薄伽丘的《十日談》般，足不出戶，經濟活動大受影響，疫情後的挑戰才正要開始，只有捐棄成見，心手相連，彼此互助，建立互信，才能在疫情海嘯後倖存。

身為台灣基隆人，我對台灣的前景深具信心，而作為中華民國武昌起義的「革命聖地」，我也堅信武漢必不會遭瘟疫擊倒。我始終深信武漢與台灣，即便遠隔重洋，都飽含兩岸人民心中的善，都能讓愛在瘟疫蔓延時不息，台灣加油，武漢加油！

（姬龍仁／基隆）