今天我在台北公司的洗手間，被問了一個超級有趣的問題。

那個問題就是：「妳是陸配嗎？」

我：「啊？哈哈哈哈哈哈哈！」當下我的心情是「覺得很新奇」！

因為我說話似乎有點口音，在台灣很多人會認為我是大陸人，但這還是第一次有人以為我是陸配的。太有趣了！而且還是直接問出來，實在好可愛啊。

我回他說：「我是在大陸工作很久的台灣人，家住附近，我可以出示身分證。」

最後我們談了大概二十分鐘，內容包括陸配、大陸、台灣製造業、公司，雙方都更新了很多資訊。

我覺得台灣呢，有一定比例對於大陸的認知是需要更新的。別的不知道，但「經濟、網路產業、陸配」這三方面我覺得可以更新一下啦。

似乎在我父母那個時代，有些男人會去找「越南新娘」、「大陸新娘」來結婚，我在我親戚那裡就見到過。這樣的通婚呢，衍生出兩個名詞叫做「新住民」、「外籍配偶」，後者簡稱陸配。

我見到的陸配呢，依據時代變遷是這樣的：

最早期，朋友的親戚娶了一位大陸姑娘，怯怯懦懦地有點可憐。

2013年，我在台北地下街買隱形眼鏡，店員是大陸來的女性。可能是由於腔調與背景，她跟我多聊了一些近況；我覺得陸配就業是很不容易、還容易受到另眼相待的，很是嘆息。

2015年，我回家過年，一個做房屋中介的朋友說了一嘴「陸配買房」的故事。

2017年，我在北京認識了一位台灣朋友，他的妻子是一名北京人。我跟他們來往很密切，知道他們是怎樣的人。

2018年，為了寫書，我努力地參加各種聚會，見到更多「台陸聯姻」的夫妻。他們的故事不盡相同，但跟早期你認為的「陸配」絕對不是一回事兒。這些人呢，高智商、高顏值、高收入、高學歷，至少能占上一個。

2020年，慢慢見到「安家」了的跨境婚姻。

我真心誠意地覺得，由於聯姻來到台灣的人們，現在已經有很多高端人才了啊。

雖然他們可能受限於「學歷不被承認」、「專業不接軌」，很難被台灣公司僱用。但他們很可能在自己的家鄉有工作、或著有自己的一份事業，老闆不用我、那我自己當老闆。

時代真的不一樣了呢，挺好的！

至於口音，大陸人說我台灣腔、台灣人說我大陸腔，我對此已經很習慣了啦。

我在大陸工作九年，長年在陸資公司裡就比較顯眼；九年之後回到台灣，口音也不會說變就變啊！而且除了一些影響溝通的用語外，這種特別的腔調是一種「個人特色」。所以對於這點我不是很介意，大家怎樣看待我都隨緣吧！

（我在大陸的日子／台北）