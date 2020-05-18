隨著520的接近，蔡政府的人事新布局逐漸浮現。儘管蔡總統在黨內聲望與權力如日中天，在人事安排上有更大自主空間，但整體來看，更動幅度不算太大，蔡蘇結盟的結構暫時延續。其中最難捉摸的「亮點」之一，無疑是顧立雄出任國安會祕書長，讓一般民眾實在搞不懂蔡總統葫蘆裡究竟賣什麼藥？

蔡總統2016年當選後的國安團隊，一直飽受外界不專業與缺乏經驗的批評。甚至有媒體曾戲稱蔡總統把國安會從「軍機處」，「做小」而搞成學術研究或是讀書會性質的「翰林院」。在面對美中關係巨變的時刻，與來自北京文攻武嚇與雪崩斷交的攻勢，國安團隊反應遲緩，只能尾隨在美國川普反中的身後，亦步亦趨。此番人事布局，蔡總統不僅沒有試圖扭轉過去國安會空洞化的問題，反而更任命一個門外漢來出任祕書長要職。

國安會主要牽涉國防、外交、兩岸等三大領域業務，因此過去國安會祕書長多由軍方將領或外交官出任，具政界背景的陳唐山、吳釗燮，甚至金溥聰，也多少有外交經歷，唯獨邱義仁與顧立雄缺乏相關歷練。邱義仁是陳水扁總統信任，擅長社會運動與選舉操盤的政治智囊，他在上述三大領域有多少貢獻，民眾可能印象有限，但對於他如何善用國家機器，成功確保阿扁連任與民進黨政權延續，恐怕不會陌生。

至於顧立雄，其角色定位可能也接近於此。以過去他律師、黨產會與金管會主委的背景，要他開創性地去處理國防、外交與兩岸關係，實在很難想像。尤其現在兩岸與國際局勢瞬息萬變，這些工作可能根本沒時間等待新手上路，且以蔡總統的自信，更不可能放手將此重任交給顧立雄承擔。那麼顧祕書長的角色剩下什麼？

顧律師轉行政壇後，一鳴驚人表現亮眼的就是黨產會主委一職，他對切斷國民黨金脈的狠勁與鬥勁，讓國民黨至今仍體虛，難以翻身。隨後他接任金管會主委，對於資金的流動應該有了更深入的掌握。而這樣的背景與「國家安全」的連結，強化「反滲透」安全網，似成了合理的想像。

《反滲透法》在去年總統大選後期匆促上路，不會只是虛張聲勢。未來如何繼續把這張網織得更密，不管是用來嚴控兩岸交往互動、資金往來、投資贊助、親中「代理人」活動，甚至言論尺度、網路活動，應該都是蔡總統期待能抓緊在手中，一方面繼續箝制國內政治對手，另方面作為緊縮兩岸民間關係的工具。而且對蔡政府而言，就算期望與大陸破冰，但在和解的同時，「反滲透」更不能有破網。顧立雄這幾年累積善於「管制性」的歷練，正可以充分發揮。

如今蔡總統又要李大維轉任海基會董事長，他雖然被視為「老藍男」，但出身外交系統的背景，對大陸而言，很難被認為是充滿善意的安排。顯然在蔡總統的第二任，兩岸互動上，將繼續緊縮，甚至隨美中關係惡化與新冷戰的白熱化而更加嚴峻。

對很多人而言，這個國安人事布局讓人眼睛一亮，不同以往。但是對於兩岸未來的和平互動，以及台灣民眾的言論自由，恐怕更像是山雨欲來。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）