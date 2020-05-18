總統府祕書長陳菊宣布請辭，據報導，蔡英文總統將提名她為監察院長，同時兼任監察院「國家人權委員會」首任主任委員。此一人事案倘為真，現階段將充滿爭議性，蔡總統允宜再慎重考慮。

有此建議，原因只有二：陳菊過去遭控的案件，部分還在監院調查，此刻是否適合擔任監察院長？這幾天總統府發生史上最嚴重的資訊外洩案，府方尚未有完整調查與說明，陳菊是否適合於此一時刻辭職？

先說第一個顧慮。過去幾任監察院長，例如陳履安、王作榮、錢復、王建煊、張博雅等，均無相關爭議案件隨身，總統提名後，社會也多無異議。但是陳菊的情況，與這幾位均有不同，她從高雄市長至總統府祕書長，許多爭議案件如影隨形，高雄市議員陳麗娜等日前就質疑，陳菊還有慶富案、氣爆案被監察院調查，如果去當監察院長，形同「讓事主變公親」。

馬英九總統執政期間，提名第五屆監察委員，特命時任副總統的吳敦義擔任監委提名審薦小組召集人，我有幸參與幕僚作業。當時審核推薦過程中，審薦小組對所有人選的考核相當嚴格，不但不能有案件纏身，只要社會形象有爭議，往往也不予考慮。監委都如此，何況更受矚目的監察院長？

除了民代指出的慶富案、氣爆案之外，陳菊擔任總統府祕書長期間爆發的國安私菸案，監委也自動申請調查，但苦於調閱資料時被台北地檢署「卡」住，以致調查尚無進度。陳菊自己都說過「如果有責任絕對不會逃避」，倘若未來監委調查她的相關責任，「陳院長」要如何利益迴避？

再者，最近的總統府資安外洩案，府方並未否認外洩，只強調係遭「變造」。如果是外洩，不是內部紀律出現破口，或是如綠委指控是中共所為，無論哪一種，都是相當嚴重的事情，顯然總統府的資訊安全出了問題。陳菊已擔任總統府祕書長兩年多，對此當然必須要負起責任，此時請辭升官，甚不適格。

國民黨立委陳以信就呼籲，陳菊身為總統府最高幕僚長，不僅難辭其咎，更應親自出面處理負責到底。特別是涉及此事的核心幕僚層級可能很高，總統府祕書長這時換人，只會讓相關調查工作更難進行。試想，如果是馬政府時代發生這樣的事，當時的民進黨立委會讓總統府祕書長拍拍屁股走人嗎？

更讓人心驚的是，總統府才在去年度編列近千萬元預算，打造「府區資安監控中心」，防止有心人士進行網路及資安刺探，不料仍遭駭客駭入，就連民進黨立委王定宇都說「總統府都遭駭，台灣還有什麼單位是安全的？」站在納稅人的立場，這筆錢花到哪裡去了？陳菊身為總統府幕僚長，更有必要為這筆預算的支出與成效，對外提出說明與檢討。

無論從哪一個角度來看，陳菊都不該此時走人，蔡總統允宜更加慎重思考。

（作者為前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長）