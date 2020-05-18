520將屆，新內閣名單也大致底定，由此依稀可以看出一些新政府的政策走向。

首先，從蔡英文選擇賴清德取代陳建仁擔任副手，就已經可以看出綠營人士安排的軌跡，不論是人才有限還是互信不足，都使得現任內閣中，傳統藍營或中立人士被借將重用的案例不少。如今4年過後，人才與互信問題都已經過相當的改善，因而選擇空間擴大，較可得心應手。

依照《國家安全會議組織法》第2條的規定，總統主掌國防、外交與兩岸關係等事務，雖然有些怪異，但因行之有年，也就習以為常。由於上述三部會首長均續任，表面上看，層峰保持現狀的意圖明顯，而只有蕭美琴、顧立雄與李大維的異動比較凸顯。

這幾年來，台灣內部的獨立傾向高漲，以及美國對台的百般拉攏，致使目前兩岸已經風起雲湧，因而這種保持現狀的意向，大致也只是想確保520能平穩過渡，待事後再加足馬力，此乃首先與蕭美琴出使駐美代表有關。

蕭美琴生於日本，父親是台灣人、母親美國人，現任國安會議諮詢委員，曾任4屆民進黨立委，也曾任國際自由聯盟副主席與民進黨國際部主任，英語如同母語，同時外交經驗豐富。現任駐美代表高碩泰是職業外交官，比較中規中矩，但因近來美國對台態度積極，一些台美雙邊內部的機密溝通，可能還不宜經過正式的外交管道來傳達，而蕭美琴根正苗紅，更可以直達天聽，還可以保密到家，自然有其優勢。尤其川普女兒伊凡卡受到重用，蕭美琴更可以利用其一半美國同胞的身分，相互結為好友，進而安排一次川蔡會，都可能在計畫之中，而這些都是傳統男性外交人員所望塵莫及之處。

再者，由現任金管會主委顧立雄擔任國安會祕書長，也是一項精心的安排。顧立雄律師出身，外省人第二代，曾任民進黨不分區立委與行政院不當黨產處理委員會首任主委，雷厲風行，獲得綠營高度信任。顧立雄在人事命令公開後曾表示，國安團隊將會重新整隊，並強化所屬國安局以及各部會的實質協調，可預想必將可達到既綠且專又高效的目的。由此可見，除傳統國安問題之外，顧立雄還可以協調促進未來疫後台灣的經貿發展，尤其其妻王美花為現任經濟部常務次長，更可助其一臂之力。

至於由現任國安會祕書長李大維來擔任海基會董事長，確實可謂是退休前的酬庸。由於兩岸的僵局已變為危局，傳統海基會的功能根本無法發揮，現已變成一個冷衙門，未來要恢復的機率甚小。但至少此一職位不由綠營人士擔任，總可算得上是對於對岸一種沒有善意的善意表達。

綜上所述，蔡英文的第2任將可以更進一步揮灑，尤其蕭美琴的派任，更可能會有石破天驚的勁爆突破。但是這對於台灣到底是安是危，恐怕已不是綠營的考量，反正內部的民意支持度高，外部又有美國支撐。但川普是生意人，現在又面臨疫情與選情的膠著，假設大陸能及早研發疫苗，並能協助川普脫困勝選，屆時台美關係是否又會被打回原點，還有待觀察。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）