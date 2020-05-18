《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）自2010年6月29日簽訂，將於2020年6月29日屆滿10周年。由於ECFA僅為「框架」協議，其後續協議因2014年太陽花學運抗爭運動而中斷。儘管民進黨政府一再澄清，兩岸洽簽的所有協議均持續有效，但大陸當局於2019年8月暫停陸客自由行、2020年4月暫停陸生來台就學，兩岸關係陷入低盪狀態，相關交流與合作趨於緊縮，今年恐整個ECFA也將因此失效。

首先，兩岸當局簽署ECFA，對兩岸和平發展產生正面效應。台灣民眾分享大陸發展的機遇與紅利，利於建構兩岸民眾的心靈契合，經由和平發展向和平統一進程。但近日不少學界指出是否續簽，必須基於清晰化的「兩岸同屬一個中國」和「兩岸共同謀求國家統一」的九二共識基礎上。然民進黨已公開宣稱不承認「九二共識」的政治基礎，其實已破壞ECFA的續簽及運作之基礎，同時，採取反制大陸當局對台政策的兩岸交流、合作及融合措施，積極推動去中、反中和抗中的路線。

其次，民進黨對ECFA運作執政前後立場不一，充滿矛盾對立論述。2010年時任民進黨主席的蔡英文領導「反一中市場，人民公投做主人」的反ECFA遊行，聲稱要在立法院中將ECFA擋下、發動公投決定。2014年3月爆發太陽花學生運動，導致「兩岸服貿協議」流產。從太陽花反服貿學生運動逐漸走向反中、抗中運動，可以說是意識形態凌駕於經濟理性，政治理想主義踰越經濟務實主義。

然而民進黨執政後也宣稱尊重既往23項協議的基礎，希望ECFA持續運作勿受兩岸當局政治敵對所影響，此時政治理想主義讓位給經濟務實主義。

再者，中斷ECFA將阻斷台灣經濟增長，降低台灣競爭力。根據牛津經濟研究院發表《冠狀病毒對亞太經濟衝擊》報告指出，兩岸ECFA能否延續，對台灣衝擊大過新冠肺炎封城效應。ECFA若未獲展延，台灣經濟將陷入非常危機狀態。因疫情而採取封城效應，對台灣的經濟成長只有減少0.6%的影響。台灣下半年的經濟表現繫於ECFA能否延續，若ECFA得以持續，預測台灣經濟成長將在2021年迎來近6年的新高，達到3.6%。

最後，中斷ECFA，兩岸產業鏈並無法立即接軌至新南向國家。若大陸中斷ECFA，勢將對台灣中小企業產生劇烈衝擊，ECFA早收清單共539項，其中農產品僅占18項，其餘都是工業相關原料、零組件，這些零組件皆享有關稅優惠，一旦喪失零關稅減免優惠待遇，大約增加7%至8%關稅，固然大型企業可能比較具備抵抗風險的能力，但對中小企業而言，將因巨大的成本壓力而降低競爭優勢。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）