美中經貿協議在2月生效後，中國大陸開始履行承諾，除了給予外商國民待遇，落實智財權保障，強化外商技術移轉機制，放寬外人投資限制，也增加對美國採購，使得美國川普總統的支持度在2月達到上任後新高。川普甚至公開讚揚中國積極落實美中經貿協議，不過川普也要求中國今年對美擴大進口的767億美元，可以在11月大選前到位。

新冠肺炎重創美國經濟，第1季經濟成長率只有0.3%，第2季可能會出現兩位數衰退；目前已經超過3000萬人申請失業救濟，4月失業率高達14.7%，疫情使得川普的支持率下降，已落後民主黨總統候選人拜登，更稀釋了美中經貿協議的成效。

為了轉移對國內經濟不振的批評，川普對中國又出重手，美中經貿摩擦再次升溫。川普除了指責中國大陸是新冠肺炎來源，必須接受懲罰並要補償美國損失，所以考慮對中國大陸再課徵懲罰關稅；美國目前仍對約2/3中國大陸進口產品課徵額外關稅，未來除了提高關稅稅率外，也可能擴大課稅範圍。川普也全面圍堵中國大陸，要求對外國參與美國電信業是否增加國家安全風險進行詳細評估，更禁止其他國家購買以華為為主的5G相關基礎設備，甚至有拒付中國持有美國1.1兆美元公債利息，以及剝奪中國主權豁免權以彌補損失的激烈主張。

美中高層雖然也重啟對話管道，宣示落實執行貿易協議以降低對立情勢。但川普最近又宣布將電信設備禁止採用華為、中興通訊產品的行政命令延長1年，持續擴大管制與中國企業供應鏈的連結。中國大陸雖然不滿美國這種「一手安撫，一手拿劍」的手法，但也無可奈何。

在經濟尚未探底，復甦遙遙無期下，川普目前對內推動近似撒錢2.2兆美元的紓困方案，對外則是主打中國牌，對中國的政策日趨嚴厲，川普與拜登都在力拚抗中政策的主導性。川普指責拜登傾中，對中國立場軟弱；只有川普可以有效制衡中國，並將產業帶回美國，大肆宣傳台積電將在美投資即是一例。而拜登則極力撇清親中印象，並指責川普的對中政策對美國經濟傷害很大，預估在選舉前雙方在中國議題上火力不會減弱。

不論美國總統大選結果如何，美中經貿長期對抗趨勢已不可免。在美中達成第二階段經貿協議之前，美國不太可能免除對中國加徵關稅，關稅成為美國制衡中國最方便的工具，在美國隨時可能提高關稅的威脅下，會加速台商移出中國，改變兩岸投資及美中台三角貿易的連結。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）