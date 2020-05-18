蔡英文總統520連任就職在即，民調支持度居高不下，除了獨攬中央行政權、掌握立法院多數席次，民進黨在第二個完全執政的四年內，憲政五院將全部是「國王人馬」，出現台灣政黨輪替20年來前所未有的「綠色大滿貫」局面。堪稱屠龍倚天刀劍合璧，號令天下，莫敢不從。

此刻的民進黨權勢滔天，當者披靡，許多綠朝權貴想必是志得意滿。但形勢與未來真是如此美好嗎？恐怕未必。所謂權力愈大，責任也愈重，當國民黨再也構不成任何有力的挑戰威脅，甚至在兩岸關係上不再傻傻地扮演「煞車皮」時，民進黨還能繼續玩著「享執政之福、放在野之炮」的民粹遊戲嗎？

更何況，民進黨對台灣社會不斷灌輸新的國際想像、形塑新世代的國際認知，更不計代價融入美國反中、制中的戰略漩渦，當擁有的權力已如此膨脹、責任相應巨大，主客觀情勢又被激盪得如此高漲時，面對影響台灣強烈深遠、禍福相倚的兩岸關係，民進黨還能不全面務實地思考反應，繼續說一套、作一套嗎？

剛完成的蘇內閣局部改組，並無太大新意，倒是為部署未來接班態勢，頗有制衡與扶植黨內特定派系的機心。多數媒體報導評論的重點之一，則是如何規畫某些呼之欲出的人選，以因應即將到來的高雄「罷韓」變局，以及部署兩年後的台北市長選戰。與此同時，民進黨為求永續執政，已陸續展開對基層民主斬草除根，除了農田水利會已實施官派，鄉鎮市長官派法案也已提出，正在立法院審議中，勢在必過。

在民主時代，靠著選舉贏得人民付託而執政，本就理所當然，但問題就在於，民進黨贏得選舉、攫取權力的手段與方式，頗多並非貨真價實，而且越趨低劣扭曲，尤其在執政以後打著民主旗號，用的卻是反民主的權謀手段，甚至是以民主為包裝的黨國新威權，不管是有意或不自覺的墮落，都必須嚴肅釐清防範。

民進黨在台灣民主化的過程中，絕對有其不可磨滅的貢獻，現在民進黨執政且空前強大，值得稱道，但強大要贏得漂亮、令人佩服敬重，而非靠玩陰耍詐、違背民主初衷而得天下。在民進黨強力箝制言論自由下，民主監督機制盡遭蹂躪毀棄，國會成了綠色護航表決部隊的橡皮圖章，在野黨被徹底壓制或甘為附庸打手，只剩少數媒體敢挑戰當道卻慘遭追殺，網路議論被「國安」紅帽恐嚇而噤若寒蟬…，這究竟是民主改革的新價值？還是民進黨取代了他當初要打倒的惡魔，自己卻成了綠色專政的新威權？

不到兩年時間，從地方大選慘敗到總統與國會大選狂勝，民進黨有識之士難道真不知原因所在？少數權貴真以為自己是天縱英明、天命所繫？真不知民間疾苦的事實並未改變、而且隨時可能爆發？如今民進黨聲望更上層樓，雖說是抗疫有成所致，但台灣社會因此而激發出的存在感、自信心與團結力，才是民意向世界展現力量，進而讓政府光彩受惠的關鍵，實不容民進黨政府掠美自欺。

外在效應終究會漸趨正常，民進黨執政有沒有料、夠不夠格，也會從反中、反送中和抗疫的光暈效應中，逐漸剝離出來，回到內在人心真實的關照。總統府的密件被駭事件已經預示，不要再把什麼問題都推到大陸與國民黨，禍起蕭牆、權鬥內鬨才是民進黨未來真正的病灶。民進黨的慶祝行情還有多久？還能承載台灣人的期待與付託走多遠？且等著瞧。