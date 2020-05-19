無色覺醒》劉必榮：川普急解封救經濟？美國政壇掀口水戰？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第633集播出，由主講人劉必榮為觀眾分析：「川普急解封救經濟？美國政壇掀口水戰？」

新冠肺炎肆虐全球，世界多地仍處於某種形式的封鎖之中。隨著疫情之後陸續得到控制，城市解封的問題也將逐一浮現。近日美國總統川普與衛生專家佛奇就為此爭論不休，川普一直希望能盡快重啟經濟，可是佛奇卻警告不該過早解禁。兩方各執一詞下，也讓政治與科學該如何取捨的問題浮上了檯面。

縱使川普不理睬佛奇的警告，但他也不可能完全不採納他的意見。佛奇為「深層國家Deep State」的一員，也就是川普背後的文官。他們主要的任務就是捍衛美國價值，以防總統做出錯誤的決策。以佛奇科學的角度來說，美國離解封還有些時日，若執意要開放可能會讓先前經濟復甦的努力功虧一簣，更有可能造成染疫人數持續攀升。

可是這些深層國家成員並沒有選舉壓力，僅單靠他們科學的論述來判斷問題不免給人不食人間煙火之感。反觀川普由於佇足總統之位，面對問題時就需考量到多個層面。若完全相信科學或考量事情太過單一，不僅可能未顧及現實的政治環境，還可能遭到有心人士操作而帶偏了風向。

其實封城確實對美國的經濟影響相當劇烈，除了有不斷創新高的失業率，前陣子政府所發放的紓困金也增加了國庫不小負擔。在面對年底選舉與經濟雙重壓力下，川普真的不得不選擇盡快逐步開放的措施來減緩對美國社會的衝擊。

鑒於年底總統大選在即，再加上對手民主黨的拜登來勢洶洶，川普現在無疑只能大打經濟牌來推升選情。當然身為公衛專家的佛奇堅持不要太早解封也有他的道理。要知道，政治與科學間的分歧不單發生在美國而已，各國都面臨在兩者間尋求平衡的抉擇。至於到底該側重誰的意見？怎樣理出最符時宜的決策？真的沒有標準答案……更多分析請看影片解說！