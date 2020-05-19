近年來所謂的「知識青年」、「進步青年」，不斷以「民主運動」為名義，發動一場又一場的暴力群眾運動，這不但傷害了大陸人民與港台人民之間的感情，同時也汙名化了「民主運動」這個立意良善的主張。

我的名字叫做張安昇，出生在台灣，台灣大學雙主修畢業，美國紐約大學博士畢業之後，大部分的時間都待在大陸創業，做些兒童教育的產品，因此也接觸到不少大陸人，更是目睹了近年來大陸各城市、互聯網上方方面面的進步。

為選票發動鬥爭

但是當我回台灣或是去香港，我發現很多人對大陸有各種莫名其妙的仇恨，除了發表各式扭曲事實的仇恨言論以外，甚至還自詡為「知識青年」、「進步青年」，進一步結黨結派，發動一場又一場的暴力群眾運動。

我必須說，在歐美、大陸、台灣都有好人，也有壞人，並沒有很大的區別，甚至大陸人普遍更加殷實，也因此我的合夥人、員工、夥伴，基本上都是大陸人。說自己所屬的小團體好棒棒，說別人是小偷、騙子，本身就是噁心的謊言。一個好的領導人，一定是以愛為出發點，希望化干戈為玉帛，但是是特定的領導人，為了「民主選舉」的選票，持續發動各種階級鬥爭，範圍從現役軍人、退休公職人員、黨內競爭對手、黨外競爭對手、一直到同文同種的同胞，為了自己掌權的私利，製造社會動盪，這才是人民的公敵。

其實這個現象，最早在柏拉圖的《理想國》就有描寫。我們知道西方哲學的起點，公認是蘇格拉底以及柏拉圖，距今約2400年。柏拉圖是蘇格拉底的弟子，以蘇格拉底為主角寫了二十多篇對話錄，其中最著名的當屬《理想國》。《理想國》當中有一部分是比較各個政治體制：哲君政治、榮譽政治、寡頭政治、民主政治、暴君政治。柏拉圖強調制度會不斷進行轉變，知識分子必須辯證地看待不同政治制度。柏拉圖是這樣描述民主政治墮落成暴君政治的過程：

「如果有人在吃由絞碎的犧牲動物拼成祭品時，嘗到了一點點人的內臟，那麼那個人就無可避免地會變成一隻狼。一個平民領袖的所做所為，在方式上，不是跟它很像嗎？一旦他在馴服的暴民中間掌了權，他就不會在灑同族人的鮮血時縮手，而是會用習慣性的不公正控訴，把一個公民拖進法庭，詆毀他，抹掉一條人命，用嘗過親屬鮮血的不敬神舌頭和嘴唇放逐、殺戮人，並且暗示要把許多債務取消，把許多土地重新劃分——那樣一個人，要嘛被他的敵人殺死，或者成為一個暴君，並且從一個人轉變成一隻狼，這難道不是無可避免、命中注定的？」

民主政治的墮落

我們可以看到人性不僅僅是跨越國界，還會跨越時空，二千年前的人性與現在別無二致，而且在資訊科技的催化之下，民主政治似乎越發有墮落成暴君政治的趨勢。在這個情況下，所謂的「知識青年」、「進步青年」難道不該警惕「至高無上的民主自由」這種論調？模仿柏拉圖學院而成的現代大學，難道不該重新解讀自己的根源？（張安昇／紐約大學應用數學博士、石灣科技總經理）