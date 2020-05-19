蔡總統今日（20日）宣誓就任中華民國第15任總統，開啟對於台灣生存發展極度關鍵的4年。獲得817萬高票連任，又因新冠疫情防控有度而聲望飆高的蔡總統，當可趁勢展布新局，趕在第2任期後段邁向跛鴨之前，致力以mandate掙得legacy。

未來4年期間，美國將進行總統與國會期中選舉，中國大陸將推出十四五規畫、完成全面建成小康社會、紀念建黨100年，以及中國國家主席習近平完成第2個5年任期，繼續掌政。如果再加上新冠疫情對全球政治、經貿、社會、科技的全方位衝撞，我們面對的就不只是政策與權力的操作，而更是模式與典範的轉換。

然而認知如此遽變，蔡總統似以「穩定壓倒一切」為綱，仍選擇不在現階段大幅重組國安團隊與內閣，此除有內部政治操控的因素考量之外，想必亦與當前國家安全情勢變化一時難測有關。

經濟安全與傳統國家安全被視為同等重要，美國自小布希總統時期發端，至川普總統甚至有加速超越之勢。美中爭霸格局下的貿易、科技、規格大戰，在多面向大幅脫鉤陰影下，對於仰賴國際貿易以及能源進口以求生存的台灣而言，警示燈早已亮起。新冠疫情對世界經濟影響之深遠，蔡政府可能未來4年都須花在重塑「永續經濟安全戰略」之上。

蔡總統第1任期前3年，連失7個邦交國，若干民眾憤令智昏，反而帶出斷交漫不在意的自慰風向。除美國為了私己之利，以新倡議出手托住有限的國際活動，展望未來4年，台灣的國際組織參與依然難以突圍。各國為防控新冠疫情擴散所採取的封境措施，卻也給過去因政治因素限制旅行而無法進行的官方交流，提供了線上會晤、同步參與的非傳統外交工作新思維。

台海未來4年的和平穩定，有利於台灣在亂局中繼續積累實力，更有利於習近平在2022年尋求第3任期的戰略部署，蔡、習2人各有內部積重的施政挑戰，也各有面對國際格局劇變的壓力，更各有不可逃避的歷史答卷必須繳交。目前兩岸幾無互信，深刻互疑，沒有解決政治分歧的基礎，但也沒有翻臉掀桌的必要，反而有關注並應對美國政局變化的相同利害。

中國大陸推進深化國防與軍隊改革已逾5年，建軍及演訓的力道及頻次與日俱增，不但激發世界各國的疑慮，也使台海周邊海空域成為潛在軍事衝突點。其實解放軍進行30年來最大軍改，並非短期工程；台灣的防務革新與新一代兵力建置，未來4年仍難完全到位。考量印太各國戰略安全部署，兩岸開打，國際社會未必不以內戰視之，雙方即使再有仇怨，實無走向戰火的必要。

未來4年，全球各界將面臨關鍵世代交替。1940及1950年代的「戰後嬰兒潮」世代，涵蓋政、軍、商、學，大約都將在數年內完全退休並全面交班。習近平與蔡英文年紀相距不大，同屬嬰兒潮後段班，數年後也將會退出決策工作，交棒給與自己成長背景不同的新世代。兩人要給後習時期與後蔡時期形塑什麼樣的兩岸關係環境，也就可能繫於領導人一念之間。

孔聖人曰「人無遠慮，必有近憂」，近來由於台海風雲日緊，政、學界再啟兩岸軍事衝突「終戰指導」的討論。其實兩岸人民或許期待領導人能有「終戰指導」之智，但可能更企盼的是「久和指導」，蓋「終戰必求久和，久和可免啟戰」。

蔡總統2020至2024的第2任期，跨越了中共20大，將經歷習近平邁入第3任期的時間點。未來4年也可以視為蔡英文追求「正常台灣」與習近平奠基「未來中國」的關鍵時段，在國際權力格局極度不確定的條件下，兩岸領導人無論各自的mandate如何夯實，各自追求的legacy如何高尚，上帝都不一定會賞賜「心想事成」的禮物，反而可能賦予「仁德濟民」的任務。

我們期待兩岸領導人皆以天下蒼生為念，以心靈契合為檢驗兩岸關係的唯一標準，在世局變幻不可測的時刻，解放思想，實事求是，從對兩岸終局的爭辯轉向對當前利益的維護，邁向「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的新型兩岸關係。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授，戰略暨兵棋研究協會理事長）