他整天看著已重複多遍的電視政論節目，空隙時再聽聽地下電台播音評論，電視畫面出現地方首長時不自覺的罵出「死死呀好」，太太面有難色看著邀約而來的牌搭子閨蜜們。這是近半年來因疫情與兩岸關係緊繃，使得專跑高雄、泉州海峽兩岸運送活水石斑魚的工作停擺，他因而受累連帶賦閒在家的家居生活寫照。

兩岸經濟差距

25年前的1995年，兩岸尤其在經濟上仍有顯著的差距，出生於澎湖離島、教育程度國小畢業的他，與出生於福建泉州家世良好、教育程度高中畢業的她締結姻緣。她說：若時空轉換到現在那這段姻緣就不會發生了。也是，對照兩岸經濟差距，2019年中國各省分GDP福建排名第八，計4.24兆人民幣，超越台灣的4.22兆，經濟發展的天平已向另一側傾斜，雖然人均GDP台灣17.88萬元人民幣仍高於福建10.67萬元，更何況泉州為福建三大中心城市，經濟總量連續幾年居首。

在都市叢林裡他算得上是奇人，不會騎機車、會不會騎腳踏車不知道，但家裡沒有腳踏車是確定的，銀行、郵局是從不碰觸，因此能幹的她一肩扛下所有事務，包括騎機車帶他到教學醫院看診，並兼職傳譯才能完整表述病情。

屏風表演班李國修老師說過這樣一句話：「人，一輩子只要能做好一件事，就功德圓滿了。」他就是如此，從年輕行船堅持從一而終，婚前的許多年裡每領到酬勞就交給妹妹管理，直到「而立之年」婚後仍然如此，當她驚覺在肚子裡的寶寶就要誕生，住屋還是與小姑一家人合租情形下，提出抗議從此財務獨立，但之前他交出的就是一筆爛帳，誰也說不清楚。

怎麼辦呢！就這樣過下去嗎？不行必須要離開，思量籌集自備款買下自己的房子，這等大事他是嚇壞了，為了自己的「家」，從此她身兼三職備極辛勞也熬下來了，那麼大陸媳婦精神上待遇如何？她能幸運些嗎？論持家、論家世、論學歷，他一家子兩兄嫂、妹子全比不上，可就是能冷嘲熱諷。

終日勞碌天道酬勤

就在新居喬遷要搬出合租房屋那次，小姑起了「善心」，提前兩天就將要搬出的家俱移到屋外，是可忍、熟不可忍，他真的發怒了。聽到這裡我也意識到要衝突了，天哪！他是去跟年近古稀的母親告狀，母親已是風燭殘年過著輪食的老人，這位老人從來就是姑嫂要送給他們的禮物，只是有一年她要回大陸探親，無奈開啟啟了每月輪食，劇情真是急轉直下，惟一的效應大概就是母親又失眠一晚。

天道是酬勤的，她終日勞碌，女兒都看在眼裡以致從小乖巧獨立，去年畢業於馬偕醫學院，現任職某教學醫院同時準備研究所課程，環顧周遭子姪輩就是鶴立雞群，姑嫂們永遠不會懂大陸新娘怎麼會教育出好筍。

天下事又哪有十全十美，他是個好人一輩子辛勤工作嗜好也不多，就是衷情於政治也深陷其中，她不懂、女兒也不懂。我曾試著探詢是不是曾受到如戒嚴時期的政治迫害，想想他的層次大概還攀不上，會是每次出航逗留對岸受到揮之不去的委曲，真有委曲也應該會是船公司或船長，最後就讓他說吧！嗯嗯啊啊沒有傳譯最終也沒能聽懂。（王永傑／高雄市）