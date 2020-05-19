總統大選後至已歷今4個多月，各項調查皆顯示，蔡總統的滿意度屢創新高，近期已突破60大關，甚至直逼7成的滿意度。這當然和新冠肺炎防疫有功，具有很大的關聯性。防疫本來就是一場戰爭，一般來說，當一個國家面臨戰爭威脅時，民眾通常會站在「鞏固領導中心」的立場，支持政府作為，自然會推高民眾對於政府的支持度，也就是所謂的「整旗效應」（rally around the flag）。而這場防疫戰爭正好發生在總統大選之後，蔡政府剛獲得817萬選民的高票授權，再加上執政團隊在衛福部長陳時中帶領下，表現得宜，使得台灣成為防疫模範生，甚至向國際輸出台灣的防疫經驗，於是形成政策與民意之間的正向循環，讓蔡英文總統及整個民進黨行政團隊的滿意度扶搖直上。

只是，這樣的高滿意度，究竟能持續多久？會形成常態嗎？4年前蔡英文總統剛上台時，滿意度也一度高達5成多甚至逼近6成，但很快地執政蜜月期消退，到2016年第三季左右，蔡總統的滿意度就跌破4成。可見，民眾對於執政團隊的表現是很敏感的，如果施政表現讓民眾無感，滿意度將會很快地退潮。平心而論，自從2019年以來，蔡總統的支持度之所以能逐步推高，很大程度是受到外部因素的影響，從習近平一國兩制的談話、香港反送中運動、到肺炎疫情的防治等，蔡政府不論在論述面或是危機處理上，對於這些外部因素的處置皆獲得多數民眾的肯定及信任。然而針對內政或是兩岸議題，民眾的滿意度並沒有那麼高。最近各項民調中我們往往看到的，蔡英文總統的滿意度高高在上，但針對各個分項施政來評價，民眾的滿意度都與蔡總統個人的滿意度有一段差距。換言之，目前民眾對蔡總統施政的高評價，很大部份肇因於民眾對其個人的信任感，以及面對外部危機時，前述「整旗效應」所致。

蔡總統的下個任期即將開始，防疫作戰也將從阻絕病毒入侵的階段，進入到偏內政方面的紓困及振興經濟。我們其實已經看到，政府在紓困方面已累積許多民怨。除此之外，蔡總統還有許多未竟的內政改革，包括勞保年金、司法改革、健保改革等，及台灣持續面臨的的低薪、少子化問題。蔡總統如何將目前的高民意，轉化成推動內政改革的動能，將會是她現階段所面臨的挑戰。

另外有關兩岸議題方面，雖然從調查數據來看，民眾並不看好未來兩岸關係的走向，甚至選前的數字就已經顯示，蔡總統連任後兩岸關係會更差。但在現時美中對抗的格局下，蔡政府持續將「兩岸問題外交化」的策略，仍能獲得民眾廣泛的支持。只是，這樣的策略很大程度仰賴美國的態度，能夠走得多遠？又多數民眾是否真能接受未來幾年與中共全面對抗？總統的首要職責仍在於兩岸及外交事務，蔡總統未來能否打開兩岸及外交新局，將決定其歷史評價，重要性顯然更甚於一時民調的高低。

（作者為政治大學選舉研究中心副研究員暨政治系副教授）