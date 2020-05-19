本年世界衛生大會（WHA）於5月18日開幕。台灣連續4年缺席。為了爭取參與世衛，民進黨政府在國際間宣傳Taiwan can Help。但台灣能幫別人，卻無法幫自己擠進世衛，原因是台灣參與世衛之事陷入4種思維之爭。

第1種思維是我邦交國思維。邦交國都承認中華民國為主權獨立的國家，不但有權參加聯合國，當然更有權參加世界衛生組織（WHO）。邦交國為我向世衛組織提案，合情、合理、合法。但是此種思維並非國際主流意見，所以不能成事。2004年我友邦在世衛組織就台灣參與案發動投票，結果133票反對、25票贊成，就是明證。

第2種思維是美、日及歐洲國家思維。這些國家都與中共有外交關係，都遵行「一中政策」，不與台灣發展官方關係。但是這些國家都承認台灣是「政治實體」，與中共互不隸屬，因此支持台灣參與不以國家為條件的政府間國際組織。這就是美、日及歐洲國家聲援台灣以觀察員身分參加世衛大會的理論基礎。但是此種思維，同樣並非世衛組織中的主流意見，因此他們只是聲援，卻不參加提案。

第3種思維是民進黨政府的思維，就是「台灣不是中國的一部分」。易言之，就是「一中一台」思維。民進黨在台灣進行「去中國化」，目的是使台灣人民認為自己是台灣人，不是中國人。因此拒絕以具有「中國」意涵的Chinese Taipei名義參加世衛大會。民進黨的思維非但不是國際主流意見，也未必是台灣全體人民的共識，因此也不成氣候。

第4種思維是北京的思維。世衛組織是聯合國附屬機構，當然應該遵守聯合國有關決議。中國大陸提出聯合國2758號決議，將台灣參與世衛問題，由原本的技術性考量，轉換成政治性考量。中國大陸根據2758號決議，主張北京政府是中國在世衛組織的唯一合法代表，台灣無權成為世衛成員。此項主張得到中共支持者認同，世衛內部因此意見分歧。

兩岸關係決裂，世衛組織會員國意見分歧，使世衛組織不敢對台灣發出邀請函，即使友我國家力挺，也無法促成台灣重返世衛大會。因為世衛組織有194個會員國，其中180個與中共有邦交，而且中共在第三世界中有極大的影響力，能夠輕易地在世衛組織中封殺台灣。

蔡政府其實心知肚明，台灣想要重返世衛大會別無他途，必須要先與對岸協商，若能訂出雙方皆可接受的方案，世衛組織必然樂觀其成。反之，如果民進黨政府堅持台獨意識，不肯面對問題，無論美、日、歐國家如何聲援，台灣也只能望門興嘆。外交部長吳釗燮說如果能加強支持台灣的聲量，台灣參與世界衛生大會的目標就愈來愈接近，其實是誤導國人。

（作者為退休大使）