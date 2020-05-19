金管會主委顧立雄接掌國安會祕書長，各界質疑他不具國安專業背景，恐難以應對當前緊繃的兩岸關係以及複雜的國際情勢。綜觀過去4年國安會人事名單，掌握民調、控制輿情，才是蔡英文賦予國安會最重要的任務。顧立雄的律師背景以及黨產會、金管會的歷練，或許正是他受到蔡英文青睞的原因。如果他就任後仍然受限於意識形態，以統合情治單位的職權打擊政敵而忽略國安會本務，台灣將因此陷入更大的國安危機。

蔡英文對國家安全的認知迥異於李、扁、馬3位前總統。國防、兩岸、外交對她來說都不及鞏固領導中心、維持政權延續重要。2016年蔡英文上台，民調、資安、司改等與傳統國安事務無關的背景，都被納入國安會人事安排。具備民調專長的副祕書長陳俊麟、資安專長的諮詢委員李德財4年來不動如山，因民調與資安專長對蔡英文掌控議題、主導輿論具有莫大助益，這才是她維繫政權的主要工具。

總統府說顧立雄具備法律專業、系統整合以及和蔡英文的信任與默契等3項特質，這已經點出了蔡英文對顧立雄的期待。過去4年蔡政府挾國會多數暴力強行修改「國安三法」，通過《反滲透法》。接下來就是如何整合情治單位，貫徹這些法令的實施。顧立雄的背景及歷練，是執行這個任務的不二人選，且他與獨派、扁系的關係，也可緩和民進黨內對蔡英文不滿的聲浪。

除了顧立雄之外，國安會其他的新人事尚未出爐。蔡英文若仍依循過去思維任命新人事，即使任命了具有國防、外交、兩岸背景的人士充任，也難以應對新冠肺炎疫情之後的複雜國際政經情勢。疫情爆發以來，全球經濟受到重創，各國元首在陸續召開的G20、G7以及東協+3等視訊會議中一再呼籲要加強疫情後的經濟合作與確保糧食安全無虞。中國大陸在此間更是積極穿梭，大聲疾呼多邊合作的重要性，尋求未來世界經濟秩序重組的主導地位。台灣如何能不讓自己被排除在世界體系之外，顧立雄領導的國安會必須提出具體對策。

再看看與台灣政經關係緊密的美國現況。近期以來，美國有許多大型企業相繼宣布破產。舉例來說，知名女性成衣品牌維多利亞的祕密（Victoria Secret）、知名零售商J.Crew、連鎖健身業Gold Gym以及美國最大連鎖百貨商店傑西潘妮（JCPenney），都面臨破產邊緣或宣告倒閉。企業挺不過疫情，造成3000萬人失業潮。已有專家預測，因失業率高漲導致消費力下降，隨之而來的就是房地產崩盤和金融產業蕭條。

這一連串骨牌效應將使2008次貸風暴以來最大的金融危機再次襲擊全球，台灣當然也無法置身事外。顧立雄的法律背景、金管會的歷練，應該對這種歸類於「非傳統安全」的國安危機具備專業認知。期許顧立雄認清自己的本務，不要淪為政爭的打手，讓國安會得以回歸專業、正派經營。

（作者為台北論壇基金會主任）