世界衛生大會（WHA）日前以線上方式舉行，台灣未受邀參與，雖然事前美、日等8國口頭支持我國參加，但未化為提案，實屬遺憾。其實這次防疫，台灣打了大勝仗，而且未來還有很多國際空間可揮灑，不必執著於進入一個國際組織。

台灣目前為止，確診人數少，病逝的人更少，比起美國、英國、義大利，真的有如公衛奇蹟，陳時中領軍的中央疫情指揮中心功不可沒，但是主要關鍵是國人的謹慎，絕大部分人很早都戴上口罩，避免擁擠場所，縱使那時還不知道很多新冠肺炎是無症狀傳染，這是保護他人、保護自己的好習慣，值得各國參考。

其實台灣可供國際參考的是：一、資訊絕對及時、透明，每天下午有記者會公布最新資料，讓民眾不會以訛傳訛。二、對接觸帶原者的徹底追蹤。

其他做法，國際能借鏡的真還不多，而且會成為負面宣傳。例如被發現確診的人，政府詳細公布他的足跡，然後馬上被網軍起底，約會、看電影，甚至去舞廳，彷彿在身上印上紅字，種種政府和民間行為嚴重侵犯個人隱私，在很多國家都會構成刑法犯罪。此外，居家隔離的人受到政府電子監控、追蹤，當然有助遏制疫情，但在注重人權的西方社會行不通。而且到現在台灣政府和親綠媒體還使用「武漢肺炎」，讓國際人士覺得落後。

現在國際防疫談的是檢測率，是萬人裡有多少被檢篩，根據統計，目前我國萬人中，只有0.3人接受檢篩，不單落後南韓的1.4人、香港的2.2人，更落後美國的3.7人、德國的3.8人、西班牙的6.5人，我國政府官員常以普篩花費高，不符實際為由，又自創名詞「廣篩」（就是有人確診後，追蹤相關人做篩檢），都不算正確觀念。

國際上並沒有主張每個人都篩檢，而是最有可能感染的必須篩檢，如公共交通工具駕駛、警察、急救員、養老院、醫護人員，監獄、軍隊等，發現確診後馬上隔離。例如美國總統川普和副總統彭斯每天都要篩檢、隨扈也每天篩檢。必須群聚工作者如屠宰場工人也得每天篩檢，確診的人馬上被隔離，接觸過的人也要居家隔離，這樣可篩出無症狀的傳染者。和我國有了症狀再去篩檢，做法明顯不同。我國檢篩人少，確診人數當然少。

很多國際衛生專家都主張，這次流行只是第1期，今年秋冬還會捲土重來，最長還會達4年之久。我國政府不對高危險群做普遍檢測，猶如鴕鳥把頭埋在沙裡，裝作沒事，但總有一天還是會出事。

其實不進WHA，台灣此次防疫還有很多國際表現空間，例如推廣我國健保制度，廣邀國際衛生專家來台觀摩；參加國際疫苗發展平台，推廣我國疫苗製造能力，在疫苗發展及製造上再打一次勝仗。

（作者為資深媒體人）