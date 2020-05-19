今年新冠病毒的疫情使得全球情勢大亂。平心而論，截至目前為止，台灣在此一疫情亂局中表現殊堪嘉勉，但隨後針對世界衛生組織（WHO）的一連串政治盤算，則是荒腔走板，再配上美國川普政府的亂入，簡直是不忍卒睹。

檢視一下過去的歷史，自陳水扁政府2000年上台迄今，台灣在參加國際組織，尤其是聯合國下轄的國際組織，當可發現一件事，亦即，美國所支持台灣加入的國際織組，大多未能成功加入；但只要是北京所反對的，則台灣一定無法加入；世界衛生大會（WHA）是如此，國際民航組織（ICAO）亦是如此；相反的，只要是北京同意的，台灣沒有不能加入的，馬政府時代能順利參加WHA就是基於此。

當然，這未必表示美國實力不如中國大陸，而更可能的是美國在全球的議題上顧忌太多，備多力分；在許多議題上分寸的拿捏與平衡，甚至是與其他國家的妥協，更是讓美國在問題的思考上瞻前顧後，出現首尾不能相顧的情況。

最簡單的是，這次美國事前大聲、大力表達對台灣在WHA甚至是WHO中的完整參與，除了美國在台協會（AIT）用每日一文的支持方式外，就連美國國務院也公開以推文的方式表達對台灣的支持。但很清楚的是，美國的支持就僅止於此了，如果要美國正式提案，列入紀錄，那就是準備要和北京全面翻臉。在利益比較的原則下，美國自然不肯如此，於是就出現了美國只有口頭支持卻不肯提案的奇怪狀況。

美國所以如此，其來有自。因為聯合國在成立之時的設計就考量了當年國際聯盟失敗的例子，所以並沒有要設計去解決所有的問題，而僅是要解決五強（安理會的五個常任理事國）都同意解決的問題，所以WHO的法律顧問說「邀請台灣必須是會員國與大會的政治決定」，這是非常精準的。

更何況，在處理問題的概念上是如此，在設計執行上就更清楚；類似WHO這種聯合國經濟暨社會理事會下轄的專門機構（Specialized Agencies）中，祕書處的組成有祕書長，由會員國直選，但副祕書長則是五強各派一人擔任，所以共識決往往是基礎。明白了這樣的結構，外交部當知，有些東西口頭說說便罷，硬是要搞得留下紀錄那就是丟人現眼了。有時在台灣內部隨便講講，知道的人不多也就算了，如果硬要鬧到國際上，台灣習慣的這套可能會給自己惹麻煩。

WHA決定把台灣的相關議題延後到年底再議，當然是要避開很多敏感情況，一則是中共的兩會召開在即，再則是美國總統大選將於11月舉行，到了年底，這些情況都已有定論，如何處理台灣議題就相對容易了。

另外，民進黨政府到底想要什麼，自己一定得先弄清楚；是WHO？還是WHA？請記住，WHO的章程中是沒有觀察員的設置的；在馬政府時代，以觀察員身分參加的是世界衛生大會。但不論是參加年會，還是加入國際組織，繞過北京是抵達不了目的地的！

除非相關動作其實志不在參加大會或組織，那就另當別論了。

（作者為資深媒體人）