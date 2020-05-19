「蘇州-高雄疫後經濟復甦視訊交流」1日在高雄蓮潭國際會館舉行，兩岸產官學界透過視訊連線，分享彼此防疫與產業現況。（林雅惠攝）

筆者對江蘇一直情有獨鍾，江蘇省乃是台資企業密度最高，台商、台幹、台青聚集為數眾多，學習、實習、就業、創業，安居樂業之處，南京更是六朝古都也是國民政府所在地，國父孫中山先生亦長眠於此，所有在台灣的國民黨主席到大陸的第一站就是去南京拜謁中山陵。

基於共同的歷史記憶與追求互惠的經濟利益，江蘇省對台工作一直特別細膩扎實，總是想方設法為台商分憂解難，設身處地為台胞著想，在中央出台惠台31條後，江蘇省旋踵以同等待遇為核心加碼推出惠台76條，所以兩岸企業家峰會源起於紫晶山，台積電西進大陸投資設廠亦首選南京，從動土到進機只花14個月，量產不到一年時間便單季轉虧為盈，是台灣廠商赴中國大陸投資首家獲利的12吋晶圓廠，南京廠打破台積電多項紀錄，不僅建廠最快、上線最快，也是最美的廠區。由此可知，江蘇省政府從上到下的行政效率與支持台資企業的給力程度。

今年初由於新冠肺炎影響，民進黨政府以鄰為壑並與美國一鼻孔出氣，借題發揮、惹是生非，刻意阻絕蘇台兩地人民往來，但物理距離的難以接近並未拉開彼此的心理距離，在蘇台兩地熱心人士牽線搭橋下，從4月中旬到5月中旬一連舉辦三場別開生面、意義非凡的視訊會議，針對醫療防疫對接江蘇和台灣，針對經濟復甦對接蘇州和高雄，針對教育復學對接南京和新北，皆獲各界廣大迴響。

新冠疫情衝擊全球，江蘇省在抗擊疫情中實現了確診病例「零死亡」、參與救治的醫務人員「零感染」的目標，的確值得自詡為防疫模範生的台灣取經借鏡、共享經驗，正如馬英九所言，兩岸早在10年前就已簽訂《兩岸醫藥衛生合作協定》，為傳染病防治建立制度化的合作方式，只要放下政治考慮，就可讓兩岸進一步合作，阻絕疫情，根本不必捨近求遠。據聞，江蘇省研擬「專案特辦」，在江蘇境內工作的台商、台幹回江蘇前，按照中國大陸疾控中心和省防控工作總體要求，履行相關手續後，給予提供更多便利等，這也是江蘇省為協助台商復工復產，劍及履及，敢於天下先的舉措。

五一勞動節當天，「蘇州．高雄疫後經濟復甦視訊交流」跨越海峽連線，展開 「面對面」 的對話會談，分享蘇州為衝破疫情困局而實施的疫後經濟恢復，包括整理最新政策、提供金融服務、解決招工困難、採購防疫物資、開闢銷售管道、提供權威資訊等一系列配套「組合拳」，並探尋高雄經濟復甦的有效途徑。孫文南院院長汪明生表示，「非常佩服這次蘇州跟高雄能以民間的方式促成這次活動，雖然疫情風波未止，但我相信這樣的交流具有重大意義。」也算是為現在人進不來、貨少出去，已經註定發不了大財的高雄，點上一盞明燈、指引一條明路。

而來自台灣新北市和江蘇南京的教育工作者於日前舉行「南京．新北疫後教育視訊交流」，分享南京在復學後學校如何進行防疫的成功經驗。台灣文化大學大眾傳播學系教授楊祖珺表示，雖然受疫情影響，但希望兩岸教育交流、民間交流、學術交流不要中斷。此外，香港的學校將於5月27日起分階段陸續開學，南京學校的防疫經驗對香港也有一定啟示，提出一份可供參考的作業。民進黨政府一直把陸生視為洪水猛獸多所歧視，三限六不、拒納健保，這學期開學迄今以疫情為由不讓陸生返台就學，完全剝奪其受教權，今年開始大陸暫停陸生來台就學，台灣私校又要倒一片了。

繼惠台31條、26條，最近國台辦又發布「支援台資企業發展11條措施」，這11條相關措施，是為了進一步幫助廣大台商與台灣企業，因應新冠疫情後的復工復產，為台商與台企，提供在大陸更多發展機會，讓台商台企在大陸，能與陸商陸企，享有同等待遇，更有力地支持台商台企在大陸的投資發展。

進言之，國台辦發布這11條內容，幾乎都囊括在江蘇省這三場視訊會議討論中，讓台商可以安心放心共體時艱、整裝待發、徐圖發展，真要為江蘇省的先見之明、超前部署，點贊！

（作者為台灣青年聯合會理事長）