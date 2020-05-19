習時代大陸外交風格趨向強硬，有時甚至咄咄逼人。早些年輿論認定，大陸已告別「韜光養晦」，最近更冠以「戰狼外交」稱號，今年疫情期間，大陸外交部發言人趙立堅成為典型，再次掀起「戰狼外交」議論。

不可否認，「戰狼外交」雖充滿貶損，卻能具象描繪出近年大陸對外關係的一些特質：第一，大陸對自身國際地位的認知不再謙虛；第二，大陸官方涉外言辭火藥味愈來愈重，前有王毅怒懟加拿大記者，後有官媒痛罵蓬佩奧；第三，大陸青年網民熱衷於翻牆「出征」海外網路社群，「小粉紅」一炮而紅。

如果把「戰狼外交」當做茶餘飯後談資，固然無傷大雅。但對執政者而言，大陸外交風格、手段的變化及其影響，是一個需要嚴肅研究、認真面對的課題，不能人云亦云、一葉障目，以至於對兩岸關係、國際情勢產生誤判。

嚴格來說，習近平時代大陸對外政策更多發揚了「鬥爭精神」，這是外界冠以「戰狼外交」的原因。但必須要認識到，「鬥爭」二字在中共的話語體系中具有特殊意涵，並不能簡單地以「戰鬥」、「挑釁」等字面意思視之，而是要從中共的唯物辯證法中解讀。

首先，中共的「鬥爭哲學」並非趕盡殺絕的零和遊戲，而是動態過程中塑造主動權的必要手段。「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡」。毛澤東這句名言就道出了「鬥爭哲學」的奧妙。

換言之，「鬥爭」是為了「團結」。可以看到，習近平時代北京以釣魚台議題冷對日本、以黃岩島議題施壓菲律賓、以薩德議題修理南韓，當時都引起輿論嘩然，批「大陸把周邊外交搞砸了」大有人在，但今天來看，大陸與日、韓、菲三國關係反而處在近年來最好時期，這不得不說是「以鬥爭求團結」的成果。

順著上述邏輯，大陸有「鬥爭對象」，就有「團結對象」。其中，「鬥爭對象」的認定，主要就以是否觸犯或違背大陸「主權、領土完整、國家安全」的核心利益為判準，只要在「鬥爭對象」以外的，都屬於「團結對象」。

以此次中美圍繞疫情的交鋒為例，北京高調抨擊美方「病毒源頭追究論」，點名狠批蓬佩奧、納瓦羅等人，但始終未打川普，即便其揚言「不惜切斷對中關係」。同時，北京高姿態履行第一階段貿易協議，包括公布免稅清單、取消外資限制政策等，這些舉措令Tesla、Costco等美資巨頭落實並加碼對華投資、看好中國市場。此外，大陸亦透過馬雲等民間管道援助美國地方政府，抗疫期間大出風頭、收穫高民望的紐約州長古莫，就正面評價了大陸。

近年來大陸以「鬥爭哲學」貫穿對外政策，已取得了一定實效。同理，「鬥爭哲學」也必然用在對台政策。那麼，蔡政府國安團隊應該做何研判、因應？

第一，千萬不要被所謂「戰狼外交」等情緒化反中認知沖昏頭腦。不要簡單地以為，大陸對美更強調「鬥爭」、美國對華鷹派抬頭，就必然意味台灣戰略價值提升。從WHA議題就可以看出，西方國家挺台顯然口惠而實不至，這就是北京「以鬥爭求團結」；第二，民進黨當然是北京對台「鬥爭對象」，但大陸發布《新惠台11條》、舉辦兩岸民間視訊論壇，對台灣民間社會留有餘地，不得不說北京也克服了內部民粹壓力，未來將有更多具體作為。疫情期間，台商、陸配、陸生被綠色媒體和網軍妖魔化、汙名化，已在大陸民間掀起仇台巨浪，蔡政府應思考，520後的兩岸政策究竟與誰「鬥爭」？怎樣求得「團結」？例如，交通部擬恢復兩岸客運，就是明智的做法。

第三，大陸之所以玩得起「鬥爭式外交」，根本上還是以經濟、軍事實力為支撐。柯P曾言「實力不夠不要大小聲」，其實不假。台灣如果選邊站扈從美國，終究是依靠別人的力量。從這次綠委修《兩岸條例》「撤案風波」就可以看出，民進黨還是相當忌憚「草螟弄雞公」的後果。早知如此，何必當初？