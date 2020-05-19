美國總統川普性喜退群，世界衛生組織召開會員視訊大會，川普對祕書長譚德塞發出最後通牒，要求30天內承諾實質改革，否則永久拒繳會費分額，甚至退出世衛。

川普對世衛祕書長譚德塞的憎惡，可以從署名發給他的4頁公開信中看出。聲明中重複了過去抨擊世衛、問責北京的主調，但絲毫未提及美國防疫的疏失，彷彿美國和全球疫情，是中國刻意隱瞞和世衛一味包庇造成。這個邏輯用在台灣成功防疫經驗上，很難自圓其說，大部分國家會視為政治語言或聲明。

但華盛頓在全球的分量非同小可。從上個世紀美國主導創建聯合國體系以來，美國透過聯合國組織和盟國進行全球治理，極為成功，全球化更促成聯合國各下屬機構多邊合作的屬性。以往美蘇爭霸，聯合國安理會常常吵得不可開交，但下屬各專責機構仍能維持正常運轉，改善人類生活，美蘇兩強從來沒有公然退出聯合國附屬機構。

新冠病毒蔓延全球，改變了整個形勢。強調美國優先的川普突然發現，由美國一手創立的聯合國機構如世衛，竟然偏袒大陸，連帶美國話語權降低，是可忍孰不可忍？圍繞在川普周圍的保守派當然要拿「以中國為中心」的祕書長譚德塞祭旗。如果不成，美國當然可以退群另起爐灶。

這樣的邏輯用在全球化下的世界治理體系，可能造成聯合國體系的崩解。美蘇爭霸聯合國體系時，雙方對維持多邊合作體系有一定的共識。以美國為首的西方對比以蘇聯為首的社會主義國家，擁有明顯的經濟優勢，美國享有發號施令的絕對權力。

川普威脅永久退群，最後結果很難預測。WTO祕書長在川普壓力下已提前退休，川普威脅退群推展到極致，聯合國各個機構必定烽火連天。美國要運用過去一手創立的多邊機構壓制北京，這樣的做法，行的通嗎？