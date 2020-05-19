快評》不能讓民進黨說了算 19:312020/05/19 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨19日召開「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會，國民黨革實院院長羅智強在會上發言。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1月18日《中國時報》獨家報導，蘇嘉全將接任總統府祕書長、游錫接任立法院長，總統府發言人駁斥是「假消息」，5個月後驗證，是真獨家，不是假消息。 國民黨團總召林為洲依據總統府外流文件說，NCC應超越黨派，新任委員因立場偏綠，可以幫忙打擊中天電視而獲推薦，國民黨無法同意。 民進黨立委卻用「府方已澄清那是變造文件」一句話全盤否認，再動用人數優勢強勢通過排入議程。 民進黨如果濫用絕對優勢話語權、執政權、立法權、司法權壟斷權力，台灣就不是民主國家，而是一個選舉式威權體制。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》台獨，怎麼獨？ 19:052020/05/15 短評 快評》東廠再升級 19:272020/05/16 短評 快評》兩套5G標準不奇怪 17:272020/05/17 短評 快評》蔡總統有麻煩 17:282020/05/17 短評 快評》活生生被川普耍了 19:212020/05/17 短評 快評》520後兩岸關係的轉機 19:062020/05/18 短評 快評》華為唯一生路 19:062020/05/18 短評 快評》罷韓總「剁」主 19:242020/05/18 短評 言論熱門新聞 中時社論》陳明通、吳釗燮，誰說了算？ - 中時社論 - 言論 旺報社評》看懂大陸「戰狼外交」 - 旺報社評 - 言論 資深媒體人：徐宗懋》五眼聯盟批陸的背後 - 名家 - 言論 快評》總統府要不要道歉 - 短評 - 言論 中時專欄：黃介正》蔡英文、習近平的歷史答卷 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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