1月18日《中國時報》獨家報導，蘇嘉全將接任總統府祕書長、游錫接任立法院長，總統府發言人駁斥是「假消息」，5個月後驗證，是真獨家，不是假消息。

國民黨團總召林為洲依據總統府外流文件說，NCC應超越黨派，新任委員因立場偏綠，可以幫忙打擊中天電視而獲推薦，國民黨無法同意。

民進黨立委卻用「府方已澄清那是變造文件」一句話全盤否認，再動用人數優勢強勢通過排入議程。

民進黨如果濫用絕對優勢話語權、執政權、立法權、司法權壟斷權力，台灣就不是民主國家，而是一個選舉式威權體制。