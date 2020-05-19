因應新冠肺炎衝擊，各國政府大手筆紓困，協助產業渡過難關。然而，愈來愈多人質疑，政府無條件對高汙染產業紓困，危機過後，這些產業繼續汙染空氣、水和土地，排放更多二氧化碳，危害民眾健康，這樣好嗎？

新冠肺炎是二次大戰以來，全球共同面臨的最大危機，必須全球各國共同合作來對抗，氣候危機同樣必須靠國際合作來化解。

聯合國祕書長古特瑞斯日前大聲疾呼，各國政府因應新冠肺炎而推出的紓困措施，必須超前部署，同步化解更深層的氣候危機；他提醒，政府不該用納稅人的錢去紓困高汙染產業，政府紓困預算必須用於創造綠色就業與永續成長。

前愛爾蘭總統、聯合國氣候大使羅賓森指出，氣候變遷的威脅與新冠肺炎一樣嚴重。新冠疫情對全球帶來劇烈改變，相形之下，因應氣候變遷，全球邁向低碳經濟所需的改變較不那麼劇烈。遺憾的是，《巴黎氣候協定》簽署後，各國政府持續補貼化石燃料產業。

因應新冠肺炎，美國、英國、歐盟與台灣推出空前的紓困方案，無條件紓困給高汙染產業，包括化石燃料、航空、郵輪等產業。疫情過後，這些產業繼續走汙染的老路，率由舊章，將導致汙染增加，排碳量升高，使得全球對石化燃料的依賴增加，進一步加速暖化危機。

以英國為例，金融海嘯時期，政府挹注大量資金拯救艱困產業，其中包括知名石油公司，結果這些公司繼續製造更多汙染，加速氣候變遷。12年後，新冠疫情紓困還是無條件救援高汙染產業，將產生更大的後遺症。

古特瑞斯指出，新冠肺炎的紓困方案提供一個綠色振興的契機。各國政府予其把大筆紓困預算用於救濟高汙染產業，繼續汙染環境，還不如用於鼓勵高汙染企業轉型，在提供紓困時附帶條件，要求這些高汙染企業承諾減碳，轉型為低碳產業。

國內能源轉型慢如牛步，關鍵在於產業缺乏轉型動力與誘因。近期大批台商有意回流，以及政府對新冠疫情紓困，提供了絕佳機會。台大風險中心日前發表民調指出，高達82%受訪者認為，政府應要求回流台商投資投廠時提出綠能承諾，有近6成受訪者支持新冠肺炎紓困方案應附加能源轉型與減碳條件。這項調查同時發現，高達88%受訪者支持對高排碳企業徵稅，有57%受訪者可以接受因徵稅而導致油價上漲。這項調查結果，為汙染者付費政策提供具體的民意支持。

政府紓困方案如果沒有附帶要求高汙染產業提供減碳承諾，形同以納稅人的錢救濟高汙染產業，加速惡性循環。針對企業的紓困，政府應拉高視野與格局。