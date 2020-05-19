為解救因防疫而影響生計者，正準備進入第二任的蔡英文總統，立馬將紓困金推升至1兆500億元的天價，卻也不斷傳出撒幣亂象。既有「受困沒紓到者」，也有「紓到沒受困者」，還有「辦紓困累到變蘇睏者」，更糟的是讓民眾看到紓困背後沒有同理心的首長，難怪民調顯示，有48%的受訪者對政府的紓困及補助表現感到「不滿意」。

就在中央疫情指揮中心宣布連11日零確診的同一天，勞動部也公布最新的無薪假統計，破2萬人，創下近10年來的新高。不過勞動部長許銘春認為情況「還好」，而且實施無薪假起碼代表「勞資關係還在」，建議勞工和企業多運用政府推出的充電再出發、安心就業與安心即時上工等三方案，利用這段時間強化技能，政府也會給予薪資補貼。然而此舉隨即被立委踢爆，已執行3個月的「充電再出發計畫」執行率只有4.7%。

許部長可能忘了，4月初她在立院曾說，我國的無薪假人數要到下半年才會突破2萬人，但眼下才5月中，已超越預期。何況紓困之初，勞動部並未在特別預算中對勞工提出協助方案，遭到在野黨質疑後，才在「就業安定基金」及「就業保險基金」中拿出41.25億元進行規畫。可見部長對勞工處境的掌握，仍在狀況外。

或許有人不同意上述說法，因為在紓困2.0中蔡政府不只有「千億挺就業」措施，勞動部也備有600億的銀彈，除了給勞保投保金額在2.4萬元以下，且未達課稅標準的自營作業者3萬元之津貼外，還有勞工紓困貸款，今年的大專畢業生也有「安穩青年就業方案」，更不要說艱困企業員工的薪資補貼。勞動部怎麼可能不站在勞工這邊？

事實上補助自營作業者與安穩青年就業計畫，受益者以年輕人為主，加上這兩項方案就占了勞動部紓困金的6成，所以坊間盛傳這正是為鞏固小英總統的基本盤所做。再說當局如果真有心要照顧勞工，請問6年後即將破產的勞保年金，許部長為何只承諾撥補400億元，而非攤提所有的潛藏負債9.11兆？而蔡總統連任也未提任何新的勞動政見，莫非經過「一例一休」的洗禮後，勞工已不再是蔡總統心中最軟的一塊？

面對後疫情時代的新勞動情勢，許部長表示台灣是外貿導向的國家，經濟一定會受到全球景氣變化所影響，現在歐美各國尚未復甦，因此實施無薪假的情況仍會增加，但在政府的紓困下，還不至於遽增。

可惜許部長只講對了一部分，其實後疫情時代的新勞動考驗，豈止是無薪假黑數要如何解決而已，更有隨著宅經濟發燒所衍生的外送員工作權益保障問題，以及遠距辦公在防疫期間逐漸受到企業青睞後，未來該怎樣規範？又需有什麼配套？以保護勞資關係的和諧，不過這些都沒聽到部長有任何說明。

時值520，勞動部長雖被留任，但若想在位子上長治久安，勢必彎下腰從體察勞工的生活做起，千萬不要再呼口號「我愛勞工」了。

（作者為國家政策研究基金會研究員）