520前夕，總統府爆出密件外洩，總統府澄清相關內容係經過變造，又說信件外流是駭客所為。驗證這些信的真偽，最簡單的辦法就是觀察信中所提的人事後續發展如何，看情勢演變的過程、甚至結果，有幾分照著這個「劇本」走，就知道究竟這些內容是「不實的謠言」還是「不能說的祕密」；而之所以會外流，究竟是駭客還是內鬼所為。

其實這些信件的內容無關國安，即使為真，也談不上機密，只是醜聞。顯露的是蔡總統的手伸進獨立機關有多深，以及民進黨宮鬥有多激烈。洩露者的目標很明確，就是衝著蔡英文來的。

除了洩密者已經預告還會有更多精采的密件爆料外，「敵人就在本能寺」，蔡總統大概可以想像得到，黨內的反對勢力不會只有這招。520後，蔡英文身兼民進黨黨主席，直接決定黨內許多政治利益的分配，屆時勢必會因為資源、位子的搶奪，造成更多爾虞我詐的權力傾軋，那麼，這次的爆料將提供一個很好的示範，所謂「有為者亦若是」，黨內有意為自己創造舞台、更上一層樓的人，會有更多更有創意的奪權手法，未來的府院黨群魔亂舞，戲碼肯定十分精采。

事情發生至今已多日，英派集團應該已約略掌握了可能的發難者，並正在尋思如何回應其需求。如果處理的不夠「圓滿」，接下來，英派集團將不斷接招、沒完沒了。

來自權力內部的反撲，除了上述想要藉此爭取更多權錢資源的人之外，也可能是看不慣英派集團橫行、作為愈趨極權的深喉嚨，藉此提醒當權者知所節制。

就像揭發促轉會東廠事件的副研究員吳佩蓉一般，這樣的人未必想要得到什麼，而是他們的心中有一把道德的尺，民進黨高層、各個派系越是貪得無厭地爭權奪利、越是齜牙裂嘴地率獸食人，就越可能激發這些圈內人的良心，決定出手教訓。

吳佩蓉舉發張天欽後，接受媒體訪問時表示，她並不後悔自己做了這樣的事，她並且「感謝台灣對價值是非、判決依據的力量仍在。」吳佩蓉的勇敢以及對正義的堅持，已讓她成為台灣促進轉型正義的歷史進程中，一個不會讓人忘記的名字。

完全執政且同時掌控考試、監察兩院，以及中選會、NCC等所有獨立機關主控權，甚至主導媒體、網路輿論走向，民進黨蔡政府擁有的權力堪稱解嚴後的頂點，在無人能攖其鋒的威權與霸權下，也唯有靠分贓不均的貪婪者與無法坐視邪惡的吹哨者，才有可能揭發其內部的腐敗。

無論近日爆發的總統府密件外流事件是屬於哪一種，都是強而有力的警告：權力之顛、危機四伏，因為掩藏的事沒有不顯出來的；有人正在盯著妳，蔡英文。

（作者為資深媒體人）