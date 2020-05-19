今天國際上有「五眼同盟」，由美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等圖案5國組成。他們分享情報，最近主張就新冠肺炎「調查」、「究責」，美國還有「求償」說。為何這5國你儂我儂？答案是，他們都是大海洋後，大英帝國海外殖民的產物，以說英語的白種盎格魯薩克遜民族為主體，曾經統治大半個地球。英國是源頭，應從這裡分析起，何況近代英國是第一個向中國「求償」的，中國人豈會不知！

1842年，英國將本身禁止的鴉片強輸給中國，遭名臣林則徐沒收燒燬，結果以英國以中國「破壞自由貿易」為由派軍攻打。大清戰敗，被迫割地賠款。所以，西方第一次向中國「求償」，是英國政府充當運毒犯和販毒犯，強迫中國人「賠償」，強迫中國人繼續吸毒，靠的是大支的槍炮。另外一個例子，17世紀中英國「護國公」克倫威爾砍了國王的頭，施行恐怖統治。他死後，王子復辟，從墳墓中掘出克倫威倫的屍體，斬下頭曝於市。後來，這顆頭顱流落民間，300年間在好幾個「收藏家」手中轉售、展示和牟利。近年英國人選最偉大的100名英國人，克倫威爾仍高居第10位，這位恐怖獨裁者為何廣受歡迎？原因是，他以武力統一英倫三島，奠定日後大英帝國全球霸業的基礎。所以，英國崇尚武力霸權，重視金錢，極端功利主義。1949年中共建政後，英國立刻承認，以求保有香港殖民地。

至於英國在海外的白人殖民地有何文化特性？就如李光耀先生曾形容，大英帝國維持150年霸業的祕訣就是嚴格地把工業技術留下本地，絕不外流，他們出售工業產品，而讓他們在加拿大、澳大利亞和紐西蘭的遠親專心種麥子、剪羊毛和擠牛奶。所以，後三者的人民原來是英國的鄉下人，他們致富是靠把馳騁原野的原住民，用武力圈在一小塊「保留區」，然後把後續移民擋在外頭，如此少數白人可獨享豐沛資源。這方面澳大利亞惡名昭彰，最早實施「白澳政策」的政治領袖表明種族平等只存在英國人之間，有色人種是劣等民族，至於將混血兒直接從淚流滿面的原住民母親懷中奪走，更是滔天罪行。即使最近，澳洲仍有主張白種澳洲的政黨，歧視亞洲人的案件屢見不鮮。這些人今天民主人權喊地比誰都大聲。

從歷史脈絡，可以推斷「五眼」國家在疫情中對中國的反應。首先，英國對國際權力最識時務，他們深知中國的力量以及可提供的利益，除了外長髮個小牢騷後，基本上不會去觸北京霉頭，甚至會與中國合作交換利益。至於澳、紐，則混合著歷史上白人優越感和鄉下人的簡單，加上在亞洲國家環伺中，為求安全緊貼白人老大美國，咐和對付中國的全球策略。對此，北京會伺機敲他們一下，提醒他們別太孤芳自賞。這點加拿大在華為「孟晚舟事件」後已經學乖，他們現在只威脅世衛中加拿大籍成員，不敢惹中國人。

至於美國人，從大英帝國獨立後走自己的路，逐漸發展成世界首強，過去除了拉英國組共同陣線外，最多只是去紐、澳、加度假或拍電影。不過，近來美國種族構成多元，出現黑人總統，所以在「五眼」中的白種純度明顯降低，作用日漸不穩定。

簡單說，在面對中國時，有力量作對的只有美國，然而美國在疫情中受重傷，底氣不足，川普狠話說盡，最後只說要「加關稅」。至於加拿大則瞻前顧，紐澳則聲音會漸收斂，英國甚至還會跟美國唱些反調，大致如此。只是在今天世界，「五眼」以大英帝國延伸到今天的「白種盎格魯撒克遜神聖同盟」，毫無遮掩，不僅流露種族主義懷舊情緒，也有幾分滑稽。