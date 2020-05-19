前總統府發言人羅智強19日在臉書發文，三問蔡英文總統和總統府發言人，「要不要向 100%忠實神預言的中時，公開道歉？」

羅智強所指的神預言係《中國時報》1月18日的總統府人事報導，包括游錫掌立法院，蘇嘉全接總統府祕書長，陳菊卸任，蔡英文回任黨主席。

這篇人事報導如今印證，百分之百正確。當時卻遭總統府發言人張惇涵點名批判「憑空捏造」，甚至公然指摘「對於該報在未與府方查證下憑空捏造不實訊息，感到高度遺憾，也請各界勿受該媒體誤導。」

蔡英文及府發言人當然不會道歉，因總統府4月已以「基於實際需求上的考量」為由，退訂善盡媒體報導之責的《中國時報》，退訂理由睜眼說瞎話，真正原因是總統府容不下認真監督政府的媒體。

民主國家體制之維繫，仰賴的是權力制約，愈有權力的人，愈容易傾向於權力濫用甚至獨裁，這也是為何民主政治需要媒體監督與制衡，才能避免公共權力無限擴張。換句話說，媒體不應只報喜不報憂，必要時得扮演烏鴉嘴，才能善盡第四權監督政府之責。

蔡英文20日將以817萬票的超高民意基礎續任總統，是她政治生涯的最高峰，對全體國人而言，更冀望已無連任壓力的小英，能接受諍言廣納民意、更開明地務實施政，帶領國人走向康莊大道。

張惇涵公然誣指恪遵專業倫理的媒體報導是憑空捏造，只能說總統府發言人的水準令人嘆為觀止，蔡總統真正該道歉的是對待媒體的粗暴態度，針對性的退報以營造媒體寒蟬效應，這不是民主國家領導人應有的風範。