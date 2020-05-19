行政院長蘇貞昌（中）、陸委會主委陳明通（右）、外交部長吳釗燮（左）在立法院答詢。（黃世麒攝）

蔡英文總統就要就職，重要人事大致底定，外交部、陸委會這兩個處理對外關係最重要的部會，蔡總統千思萬想，決定由吳釗燮、陳明通續任。吳、陳兩人過去很長一段時間，特別是2019年選舉及新冠疫情期間，恰到好處扮演了蔡政府對外關係的鷹派和鴿派，推動蔡政府兩條迥異的戰略路線。

長期在台大國家發展研究所任教，扁政府時代曾擔任過陸委會主委的陳明通，是蔡政府中鳳毛麟角的「中國通」。雖然任內沒少過對大陸的批評，不過整體而言，能準確拿捏分寸，未隨民粹起舞，還因而在陸配小明事件中被綠營覺青網路出征。

扮演衝組的吳釗燮，則對大陸展現強硬的態度，用詞嗆辣度不輸大陸「外交戰神」趙立堅，甚至多次推特攻擊世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞，譚氏被迫反擊，在國際記者會上公開指責我國對其人身攻擊。吳誇張的作法，連自家立委都看不下去，綠委羅致政就表示，嗆辣風格固然讓人爽，但既要參與世衛大會，又嚴詞指責譚德塞，矛盾的手段給人的感覺是放棄參與。

衝突路線只剩內宣功能

吳釗燮的問題是目標與手段出現矛盾，也彰顯了蔡總統的矛盾。陳、吳兩人路線矛盾的核心問題，在於如何拓展台灣的國際空間，是用溫和妥協的方式？還是激進對抗方式？羅致政一番話，很殘酷地揭露了真相，謾罵可以爽一時，卻達成不了目標。唯一的功能，或許是民粹主義的春藥，透過在國際上強硬的態度獲取國內的支持。換言之，吳釗燮的作法就是所謂的「大內宣」。

新冠肺炎疫情爆發後，綠營可以說是外交總動員，外媒投書、找外國網紅宣傳、網軍操作等等，連防疫的重要物資口罩，在國內需求尚未滿足的情況下便已規畫「口罩外交」，向外國捐贈千萬片口罩，打著「Taiwan can help」的絢麗標語，希望打開台灣的外交空間，甚至叩關世衛。

如此慷慨而人道主義精神的舉動，自然獲得不少國家的善意回應，如歐盟執委會主席馮德雷恩就讚賞台灣的善心援助、美國國務院助卿柯扎克也用推特感謝台灣。美國國務院和美國在台協會更是不斷聲援蔡政府，甚至發起「推文挺台灣」活動，用大量的推特和臉書呼籲譚德塞，應邀請台灣以觀察員的身分與會，要讓台灣的聲音被國際聽到。

一時之間，蔡政府的強硬作法，似乎拓展開了台灣的國際空間，讓國人誤認為台灣得到前所未有的國際支持，參與國際活動大有空間。但國際現實並非如此，不和大陸取得共識，即使最支持台灣的美國，最後關頭仍然拒絕為我國提案，敦促WHO接納我國為大會觀察員。你可以痛罵中共打壓，哀怨美國不夠朋友，但這是國際現實。WHA網路大會已經開始，台灣仍然被拒於門外。參與WHO的問題，民進黨政府聲音很大，作用為零，同為泛綠政黨的時代力量都質疑，只是狗吠火車。

很清楚看出來，吳釗燮的衝突路線已窮途末路，只有內宣功能，沒有拓展國際空間的實質效果。反倒是陳明通的路線，即使受到綠營民粹打壓，兩岸民粹衝突激化，但台灣謹守《中華民國憲法》立場，與法理台獨保持距離，兩岸關係緊張中仍有轉圜機會。蔡政府生怕ECFA被中止讓脆弱經濟雪上加霜，陸委會與陳明通不斷示軟，呼籲北京不要中止這項過去被民進黨罵到臭頭的協議，近來看到大陸國台辦主任劉結一的善意談話，釋出ECFA應不會中止的訊號。

務實路線發揮穩定功能

曾有企業家問過蔡總統，台灣參與區域經濟合作的鑰匙，是在華盛頓還是北京手上，蔡回稱在自己手上。總統的話說得漂亮，然而終歸還是要挑一扇門來開。過去4年，民進黨選擇讓吳釗燮們當打手，爭取民粹支持，陳明通更多是門神角色。未來4年，誰擔任主攻、誰當門神？

過去4年證明，吳釗燮的對抗路線對台灣有害無利，只會升高兩岸敵意。陳明通的務實路線，為緊張的兩岸關係發揮了穩定功能。政府人事已底定，閣員角色孰輕孰重，尚待驗證。蔡總統必須慎思，陳明通與吳釗燮，誰的路線對台灣最好？哪條路才行得通。國際牌的問題，一目了然，真正能讓台灣獲利的，終歸還是兩岸關係。