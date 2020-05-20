無色覺醒》 柯志恩：人性比病毒更可怕？後疫時代心理挑戰！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第634集播出，由淡江大學專任教授柯志恩為觀眾分析：「人性比病毒更可怕？後疫時代心理挑戰！」

目前新冠肺炎已持續近4個月的時間，沒有人能準確預測疫情何時會結束。這波強勢的病毒襲擊下，對全球各地民眾接帶來一定程度的影響，不僅衝擊了各國政治與經濟，甚至在人們心理上也帶來了不少傷害。據統計，近日各國的「家庭暴力」數額與日俱增，專家推論跟這次疫情脫不了關係。

有鑑於病毒多憑藉接觸以作為傳播管道，人們不得不選擇待在家中隔離，減少與外人的接觸來避免染疫的危險。然而，長期待在家中不與人交流，也容易讓人產生孤寂的心理。加上每天媒體都充斥著悲慘、傷痛的畫面。在這樣的情況下，民眾心裡也會開始生成焦慮與不安感，長期下來恐帶來不少社會問題。

受疫情影響，許多產業無利可圖下紛紛關門倒閉，各國的失業人口比例順勢激增。以家庭暴力來例，家庭的一家之主一夕間失去了經濟來源，房租、水電費都將面臨繳不出錢的情況。而且，失去了對自己工作的掌控權下，一家之主也可能將苗頭轉向家庭，以謾罵、攻擊的方式來展現主導權，也藉此來宣洩失業抑鬱的情緒，當然也就延伸出「家庭暴力」的社會問題。

除此之外，也有些人士將網路當成情緒的宣洩口。由於為了滿足社群歸屬感，以前陣子台灣網民集體出征WHO秘書長為例，這些隔著螢幕的鍵盤手就是希冀用附和立場的方式，透過網路找到彼此間的連結以拉近彼此間的距離。

不過附和的言論多未經縝密的思考，只為了從眾的心態下也可能涉及到言語霸凌的情形。此外，對病毒的不安感還可能激發彼此間的不信任，而這樣的不信任可能隨著疫情的延續而持續加劇，甚至在往後的民眾心裡留下難以抹去的陰影。

上述所提及的影響，單靠簡單的瑜珈、舒壓等方式已不足以應付。最好的方式是需要強大的社會網絡支持，除了自己飽有正向思考外，也需要旁人正面言語的激勵。可以發現，病毒之前人人平等，無人能得以幸免於難。新冠疫情讓我們了解到人的脆弱及面對病毒的無奈，但也多虧病毒讓我們發現身邊仍存有的溫暖與關切……更多分析請看影片解說！