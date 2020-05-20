那時候徐氏剛以該年級成績最優而畢業。吳君以之推介，入所後助我研究，甚為得力。一年後我復回商務書館任總經理兼編譯所所長，以徐氏過去的成績，特把他任用在編譯所內，數年之間，忠實任職，著譯頗多。後來再把他升任人事科科長，亦能稱職。

直至八一三全面抗戰後，我離開上海，他還在商務書館服務，嗣因上海商務書館緊縮，他才自動辭職，改任律師，相隔七八年，我從重慶返滬，才復晤見。在我受任經濟部部長之時，他表示仍願追隨，我想他雖然沒有行政經驗，但以其所學及平時辦事的條理，充任秘書之一，當然無問題。以上所說的潘莊龍徐四人，便是我隨帶來部工作的僅有人員。此外全部人員，我一律挽留，甚至在我發表後，照例應行辭職的總務司司長吳君，業由翁前任改派他職，我為著熟手起見，且聽說吳君人甚正派，故一再挽留，仍任總務司司長原職。

我以三十五年五月二十四日就經濟部部長之職。政治上之開展既尚有待，實際上的工業建設又已脫離主管；祇有就工電商之行政從事整頓。同時，因接收敵偽工事業為經濟部彼時主要的特殊任務；此舉關係重大，我亦特別重視。現在把我接任後，部中各項主要措施，分別作簡要的說明。

接收數千人員與清理

勝利以後，所有敵偽資產和事業都由政府各部會按其主管，分別派員接收。經濟部所接收者為工事業，由我的前任將從前敵人控制的地方劃分為七區，每區派一高級人員為特派員，組織特派員辦公處。這七區所轄範圍，計開：一為蘇浙皖三省，特派員為張茲闓氏，辦公處設於上海；二為湘鄂贛三省，特派員為李景潞氏，辦公處設於漢口；三為河北省及平津兩特別市，特派員為王翼臣氏，辦公處設於天津；四為東北九省，特派員為孫越崎氏，辦公處設於瀋陽；五為魯豫晉三省，特派員為楊公兆氏，辦公處設於青島；六為粵桂閩三省，特派員為林繼庸氏，辦公處設於廣州；七為臺灣省，特派員為鮑國寶氏，辦公處設於台北市。

因為接收的單位多至數千接收人員，除特派員均為經濟部或資源委員會重要人員外，多由公私事業技術人員中臨時動員。我到部之初，查悉此項接收及處理工作，往往未能如期報部；部中對此臨時發生的重大事件，亦未組織任何管理機關。所有到部的報告，均按其性質分配於各司，縱有完整的報告亦被分散；其尚未報告者，亦因乏人專管，無從催問。我認為此事有集中處理，俾便考核的必要；於是在不增加人員的原則下，於部中組織一接收工事業管理委員會，以常務次長潘序倫氏為主任委員，各有關單位首長為委員，下設秘書處，向各有關單位移調幹員常川駐會辦事。並規定在接收處理工作尚未完成以前，所有各區特派員之報告均集中該會，俾有專管。於是對於各區之工作，始能悉其概要；凡已報告者編為統計，未報告者即予催辦。

一月以後，全國接收情形，部中始能掌握；乃進一步研究加速及妥慎處理之辦法。查處理敵偽工事業之原則，早經規定為下開各項，就是確係敵偽資產，應歸國家經營者，即移交主管機關經營；確係敵偽資產，無歸國家經營之必要者，售為民營；確由敵偽強占之民有資產，應發還人民者，查明原主發還之；有問題之資產分別處理。其中第一項處理最為簡單，所有接收之工事業，應歸國家經營者，多數移交資源委員會接管，而接收人員本來多從資委會調用，故此項移交實至便利。第三項確由敵偽強占之民有資產，應予發還，本來亦不成問題，不過由於辦理手續上往往拖延時日，我接任後經即通令趕速發還，顯然也有進步。

處理方針力戒舞弊

問題較多的，祇是二四兩項，尤以第二項最為工業界所不滿。政府對於所有應行接收之資產，認為係國家所有，除由國營外，其決定出售者，自應按照實值發售，以免國庫損失。此一原則本甚正當。惟工界方面，尤其曾經追隨政府內遷者，因戰時及復員均受有損失，認為政府應對彼等特別體恤，凡願承購敵偽工資產者應予優待。此一問題，僵持頗久，致有許多本可售出之工資產因而擱置。同時政府為維持此項接收工事業原有工人之生計，在售出以前暫行復工，由於永久計畫之未能決定，此類暫行復工之事業，表面上縱有盈有虧，平均似當不至賠本，實際上則原有材料多於暫行復工時期消耗殆盡，無異已有重大損失。

我認為與其受此無形之損失，無寧對正當工業界作有形之補助。因即草擬對內遷工廠承購接收工事業之優待辦法，分為一次繳價特給折扣，分期繳價，及租賃經營三種辦法，而特別注重第一種，蓋鑑於幣值之日漸低落，分期繳付將使國家損失更大，且一次繳價特給折扣之辦法，可鼓勵承購者張羅資金，對於游資之利用亦頗有效也。此案提交行政院，經我極力主張，總算照案通過，但執行上仍不無問題，則因既屬優待，爭取者必多，如何審定應受優待之資格，亦應慎之於始。於是利用工業協會及內遷工廠聯合會作初步的審查，再由經濟部特派員辦公處會同行政院敵偽產業處理局據以核定，最後仍分別報由行政院及經濟部作最後決定。施行以後，尚覺順利。結果大多數仍採取第一種辦法，蓋於承購者及政府雙方皆較便利也。

經濟部之接收及處理敵偽資產，完全係經手性質，與其他機關之接收後可供本機關利用者不同。祇有一個例外，就是行政院就接收敵人之各種紡織廠，組織中國紡織建設公司，撥歸經濟部主管。而其他接收單位，除東北九省及臺灣兩區幾全部撥歸資源委員會，或地方政府辦理，或由資委會與地方政府合辦外，都依照上開各項辦法分別處理。我所抱定的處理方針，一是愈速愈好，二是力戒舞弊。關於第一方針，我嚴定限期，期滿務須一律處理完畢，並如期將接收人員遣散，辦公處結束。

關於第二方針，本來經濟部人員多能潔身自好，但臨時自各方調用之人員，為數既多，流派亦不免稍雜，偶有不慎，流弊自難避免。經我嚴令各區特派員嚴格督率，偶有違法失職之事，即予檢舉，或送法院，絕不稍予姑息，到了最後結束時期，接收處理無不清楚。一般輿論，對於經濟部主管接收工作尚無何不滿；這不能不算是可以自慰之事。

（待續）