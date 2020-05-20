曾幾何時，全球化這個流行名詞，已經被「逆全球化」和「去中國化」所取而代之，變成是世人矚目的焦點。從經貿、政治、生態、文化、甚至包括市場、正義與宗教的意識型態全球化，在疫情依舊肆虐人類的當下，逆全球化的時代已然提前蒞臨。面對如此的世界變局，新任國安會秘書長顧立雄，以其過去不分區立委、不當黨產處理委員會主委與金管會主委和律師的背景與格局，對於蔡英文總統的國家安全戰略，恐怕必須正視兩個問題：第一，美國推動近30年的全球化，今時今日，美國與中國大陸博弈的世界大棋局，已經發展到什麼樣的態勢？第二，在其他因素不變的情況下，面對東亞「地緣政治」的制約，蔡總統必須要有清楚的戰略思考，並明白告訴國人，台灣的選擇是什麼，及為什麼這樣選擇？

上個世紀90年代，不分黨派、推動全球化不遺餘力，希望透過世界貿易組織的成立，向全球輸出民主政治和市場經濟。這種「美國價值」，在2007年次貸風暴與2008年金融風暴之前，做為世界首強的霸主，美國睥睨天下的局面，確實是無人能挑戰。

就全球化的角度來說，歐洲、特別是西歐與北歐國家，在1990年代之後受到的衝擊比美國更全面、更強烈。一方面是內部因素，歷經1970～1990年社會福利的黃金年代，傳統歐洲國家的經濟發展，已經無以為繼、難以支撐原本引以為傲的社福制度，早在80年代末期就已經看到危機。1994年生效的北美自由貿易協定，世界貿易組織於1995年成立，歐盟在1999年啟動單一貨幣的歐元，以及中國大陸在2001年加入世界貿易組織，都是經貿全球化的指標事件。

另一方面是外部因素，尤其是前蘇聯的東歐國家在2004年與2007年分兩波加入歐盟，以及2010年到2011年的茉莉花革命之後，北非與阿拉伯半島因為國家內戰而逃離家園，前往歐洲各國的難民潮。而如何安置數以百萬計、源源不絕的政治難民，也造成歐盟成員國彼此之間的重大齟齬。無論經濟社會失調的複雜成因是什麼，政治上的後遺症還包括歐盟各國頻繁的政黨輪替，不利於經濟穩定發展，英國於2016到2019的脫歐過程，年年選舉，本來就不振的經濟，更呈現江河日下之頹勢。

回顧現今全球化的逆流，2016年是最重要的一年。英國的脫歐公投在6月通過，川普在11月當選美國總統，前者使得歐盟渡過動盪的三年歲月，後者則開啟川普式的「讓美國偉大」戰略：退出國際協議與多邊組織，以及後續的貿易一對一談判、重新議定簽約，而美國最強而有力的政策工具，則是隨心所欲開徵的關稅。

在這次520之前的3個多月，蔡總統完全掌握新冠疫情的發展，固然是喜事一樁，但是，美國總統川普面對慘烈的疫情，為了11月的總統大選拚連任，美國與中國大陸的關係急轉直下，台灣無法置身於事外之際，我們的國家安全戰略應該要有以下的思考。

首先，雞蛋不要全部放在一個籃子裡面，不要在美國總統大選年「單方押寶」，降低未來不必要的政治風險。再過5個月，川普就要面臨大選的連任考驗；如何面對他「美國優先，美國製造」的大政方針，無疑是總統必須具備的戰略視野，而台積電前往亞利桑納州的設廠，不會只是鴻海之後的最後一個指標型個案。

其次，蔡總統的新南向政策之地緣政治思維，南亞六國都有被納入，但卻缺乏「東北亞格局」的因應對策。忽視CPTPP與RCEP、EPA（日本與歐盟），區域經濟整合與國際經貿發展對台灣的重要性，在政治和經濟、甚至軍事上的後果令人難以想像。上個月南韓總統文在寅所屬政黨在國會選舉大勝，基於地緣政治與經濟整合，他選擇與中國大陸進一步交好。相對於奧運確定延後到明年的之前與之後，日本首相安倍晉三對北京的「先恭後倨」，日韓形成強烈對比。新的國安團隊必須審慎思考的重點之一，將是美國推動的所謂印太戰略，台灣的定位與角色，政治獲利和經濟損失，甚至是潛在的軍事威脅與衝突之戰略權衡與抉擇。

最後，美中關係的好壞與否，操之於人；直接影響蔡總統能不能在未來4年交出亮麗的經貿成績單，操之在我。面對逆全球化的新局面，區域性的政經組織，將成為台灣不得不的選擇；關鍵而微妙的是，需要美國的安全保證之同時，也不能放棄大陸市場，台美關係和兩岸關係，千絲萬縷，無法做到「一碼歸一碼，政治的歸政治，經濟的歸經濟」。有得，則必有失，蔡總統有責任告訴全體國人，得失之間的政治抉擇與國家走向。在疫情結束後的時代，東亞形勢的發展形勢瞬息萬變，「以小事大」要靠智慧，寄望新的國安團隊摒棄「戰狼」式的戰略思維，維持台海的平安，營造經濟穩定發展的大環境，則當是全民所盼望的國家之福。

(工商時報)