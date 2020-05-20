蔡英文總統昨天宣誓就職，進入第2任期，近6000字就職演說，共使用49次台灣、4次中華民國，作為民進黨國家定位的「中華民國台灣」只見到1次，是用在總結的開始，她說：「過去70年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結」、「自助助人、自助人助的共同體意識，也始終是我們的信念」，帶著濃烈的情感，希望形塑台灣共同體光榮感。

作為中華民國總統，面對中華民國先烈陸皓東繪製的國旗、國父孫中山的遺像宣誓就職，卻強調「70年來」的中華民國，顯得無比荒謬，中華民國和中國是無法切割的。民進黨總是嘲笑「一中各表」中華民國代表全中國很荒謬，但用「中華民國台灣」瓜代中華民國，恐怕更荒謬。中華民國台灣和中華民國在政治、法律、歷史等錯綜複雜關係上，都無法切割，這將是蔡總統新任期必須面對的課題。

關於修憲問題，蔡總統在演說中僅著墨政府體制優化、人民權利，未觸及國家與兩岸定位問題，演說中也強調將「持續遵循《中華民國憲法》，與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務」，顯示沒有改變中華民國憲政體制之意。這是蔡總統和陳水扁不同之處，不過，修憲畢竟是一個「潘朵拉盒子」，一旦打開就可能失控，外部環境，尤其中美關係詭譎難測之際，修憲是一個高度敏感、影響深遠的問題，兩岸都需要保持警惕。

如何處理兩岸關係？相較2016年，蔡總統這次採取了更迴避的方式，只提《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，刪去了曾經使用過的「九二事實」，距離大陸希望她補答的「九二共識」更遙遠了。當然，蔡總統高票獲得連任，民進黨執政基礎更為穩固，國際格局與美台關係也出現質變，自然更沒有意願補答這張考卷。從此來看，大陸即使不放棄「和平統一，一國兩制」，也不會有意願和台灣重建穩定的關係，兩岸官方關係將更惡劣，台灣外交國防危機更嚴重。蔡英文反而讓美國決定台灣的命運，自詡為中美台三邊關係「棋手」的說法，終歸只是想像。

美中關係急速惡化，但仍未脫離競爭衝突、鬥而不破狀態，緊張情勢可能在美國大選年底揭曉後趨緩，兩岸關係格局大致不會有太大變化。但這不表示情勢對民進黨政府有利，後疫時代全世界陷入不確定狀態，地狹人稠的台灣依賴進出口貿易，需要更大的發展空間，兩岸關係問題一天不解決，台灣的空間一天無法擴大，實在對台灣不利，拖延就只會讓台灣籌碼越拖越少。

拖延，除了要跟北京比誰氣長，也會讓台灣社會繼續處於紛擾衝突狀態，這不僅不利於蔡總統追求的團結與共同體的建立，又會反過頭來讓台灣愈加孱弱，處境雪上加霜。這將是蔡政府路線的結構性問題。

民進黨已第2次完全執政，意味蔡政府必須對台灣的未來前途完全負責。以拖待變，對台灣百害而無一利。蔡總統必須慎思國際格局轉變對兩岸關係和台灣的影響。這也是這次演說致詞中缺乏的一塊，只談疫情對全球經濟面的改變，未言及國際體系的轉變。美國真的還可以繼續號令世界嗎？21世紀還會是美國單極領導嗎？中國真的會崩潰嗎？中美真的會打新冷戰，讓台灣選邊依賴美國嗎？蔡總統完全沒有論述，又如何能服人呢？

兩岸問題對蔡政府來說，客觀上是燙手山芋，主觀上也沒有意願處理。然而當前台灣的民粹狂潮，是蔡在客觀上有能力處理，主觀上應該積極處理的問題。倘若繼續放縱極端輿論橫行，那就連目前兩岸社會僅存的善意，都可能蕩然無存。

一旦兩岸民間毫無信任、只有對立情緒，兩岸將處於政治上沒有防火牆、民間也沒有煞車皮的極危處境。稍有不慎，就可能擦槍走火。近來兩岸社會出現大量脫鉤斷鏈、急獨武統的民粹主張，這是蔡總統在思考以拖待變策略是否對台灣有利外，必須有所作為的地方。

如何帶領台灣走出結構困境，如何維持兩岸民間善意，蔡2020的就職演說令人失望，這也是蔡無法迴避，要告訴台灣人的兩岸問卷。