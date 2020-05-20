世界衛生大會18日舉行，台灣無法與會，其實並不意外。

這個議題每年5月都要吵一次，今年因疫情因素更受到關注，也讓台灣在爭取參與上，多了些道義訴求和正當性，並得到一些國家的同情聲援。但最後關頭「多國支持，無人提案」，外交部長吳釗燮以「我方太強硬，會有反效果」打預防針，這其實反映了美國各種挺台動作，口惠而實不至，被「大內宣」沖昏頭的民眾，該驚醒了。

受一中原則限制，台灣國際參與長期碰壁，民眾的集體心理，變得渴望國際社會肯定，因此出口轉內銷的「大內宣」，在台灣有了溫床，在以美國為首帶動的反中浪潮下，國際間不時出現挺台言論，一些人「愛國心」大爆發，但這些未必都是真實的。

最經典的例子，就是足球金童貝克漢4月中在臉書發文，稱台灣人是「家人」、還請教台灣朋友「在家防疫可做什麼」，被台媒爭相報導，網友興奮說，「連貝克漢都在捧我們耶」、「台灣No.1」！但後來被瑞典自由記者揭露，貝克漢這篇發文只有台灣IP才看得到，換到其他地方就會出現「該內容無法顯示」，說穿了就是個政治公關的商業行為，還欺騙了台灣人的感情。

在聯合國乃至WHO相關會議，提案是要比票數，即便是美日等大國，也都各只有1票，這點作為民主社會的台灣，應該非常清楚，美日等國事實上也只能在道義上支持台灣。

鷹派的美國務卿蓬佩奧之後發表聲明，「譴責中國及世界衛生組織操弄政治手段、枉顧武漢肺炎疫情，排除台灣出席世界衛生大會」，台灣看了或許解氣，但這樣的譴責，跟打嘴炮有什麼兩樣？

蔡政府常批評大陸的惠台政策是「口惠而實不至」，現在看來美國的友台動作，才真的口惠實不至，且形式重於實質。