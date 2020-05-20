遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，是中華民國總統處理兩岸事務的基本原則，因為這符合台灣民主化以來的兩岸關係現狀，蔡總統的520就職演說再次重申了這一點，這是總統遵守憲法、效忠國家、在國旗前宣誓應有之義。

蔡總統多次強調「現狀」，但事實上兩岸關係的現狀是：儘管尚未統一，但兩岸基於法理同屬一個國家，雙方各自實行不同政治制度，其實就是「一國兩制」；儘管存在分歧，但兩岸基於文化同屬一個民族，雙方應透過交流融合逐步化解分歧，共同探索一套共同適用的良善制度，最終實現心靈契合的完全統一。

從這一點來看，民進黨政府切割了1949年之後台灣與整個中國、中華民族的連結，才是4年來兩岸對立、對抗的根源，台美關係的深化只不過加劇了這種對抗。這也解釋了為何馬英九兩次就職得到時任美國總統的祝賀，大陸未有強烈反應，此次僅是國務卿層級聲明就招致大陸「勾連外部勢力」嚴厲措辭的原因。

不過，蔡總統重申對台海和平穩定的堅持，也沒有出乎意料的刺激言語，相信北京看在眼裡，雖不滿意但可忍受。國台辦對520講話的回應中，仍對兩岸融合發展、民間交流持積極態度，「窮台困台」並未納入北京政策議程，大陸將依據自己的步調推動兩岸統一。既然如此，台海和平穩定的責任很大程度就繫於蔡政府一邊，作為兩岸路線的具體執行者，國安團隊的人事變動就是重要觀察指標。其中，以顧立雄轉任國安會祕書長最受關注。

外界對顧立雄這一任命相當好奇，也討論頗多。總結起來有3種解讀：一是側重顧是「綠底」自己人，可淡化傳統國安體系「老藍男」色彩；二是注意到顧非外交國安系統出身，未來國安事務將更借重其法律專長和財金首長經驗，可能有對內防堵資安、金融等國安漏洞的考量；三是認為顧的溝通協調能力，可讓國安團隊與府、院、黨運作更順暢。

國安會祕書長一職統籌兩岸、外交、國防、情治等核心單位，歷來以專業背景和資深外交、兩岸事務官員為主，但不要忘了，國安會祕書長歸根到底還是總統授權下的國安事務幕僚長，所以，貫徹和執行總統意志、令總統放心，才是關鍵。

過去4年來，蔡總統處理國安事務，個人意志非常鮮明，第2任期會更加明顯：在對美關係上，蕭美琴繼承原來李大維、高碩泰打下的基礎，接管並進一步拓展蔡總統與華府最高層的管道，吳釗燮的角色將弱化。在兩岸議題上，兩位核心幕僚詹志宏、傅棟成繼續輔佐，陳明通扮演好執行角色，蔡政府第2任兩岸路線暴衝的可能性應該為零。顧立雄則補上了國安高層與立院朝野的關鍵拼圖，今後4年蔡總統的國政主導權或進一步增強，有可能恢復到李登輝時期的高度。

520前的兩岸關係確實不容樂觀，所幸北京和台北互踩剎車，雖未緩解紅綠政治對立，但也避免統獨立即猛烈對撞。就未來如何緩解兩岸緊張、推動兩岸關係發展而言，我們對以顧立雄領銜的國安團隊，有3點期待：

第一，顧立雄「根正苗綠」，但不屬於獨派，其妻王美花曾深度參與兩岸經貿協商。詹志宏、傅棟成也都是資深的兩岸事務幕僚，不會把蔡政府往台獨方向帶。期待新的國安、兩岸團隊可以讓兩岸經貿交流合作保持正確方向，特別是妥善處理國人高度關心的ECFA議題。

第二，受中美關係影響，今後台海必然危機四伏。兩頭大象打架，台灣無法獨善其身，如何避戰、避險才是根本之道。顧立雄非外交專業出身的背景，反而沒什麼包袱，有利於他當好剎車皮的角色，避免兩岸因中美對抗而脫鉤、甚至走上對撞局面。

第三，在金管會，顧立雄處理敏感議題不偏不倚、勿枉勿縱，值得肯定，未來面對國內高漲的反中民粹壓力、藉「反滲透」之名行打壓異己之實，顧能否守住公義底線，避免情治單位淪為專政工具，也值得期許。

期待新一任的國安團隊能夠守住兩岸關係的底線，不生亂、不生戰，善待大陸台商、陸配、陸生，適時重啟疫後的兩岸交通、經貿與社會交往。兩岸政治問題一時難以解決，但大陸仍有誠意推動兩岸民間交流和融合發展，蔡政府應該首先把恢復兩岸民間交流做好，不要放任「反中仇中」無休止的升高蔓延，至少為兩岸和解保留一扇希望之窗。