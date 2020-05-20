「為什麼道別離，又說什麼在一起，如今雖然沒有你，我還是我自己。」摘下耳機，REMEMBER_ME咖啡館即使到了晚上十點多人潮依舊，林森北路上的路燈，格外顯得的孤單。那些我想挽回的，終將成為過往的記憶點。最後一次寫些關於你的故事了，在吧台上敲打著鍵盤，因為我已經沒有力氣了，也許時間久到，我已經漸漸忘記你的樣子。後悔過這段日子嗎？沒有。畢竟每一個階段都有一段無法忘卻的美好時光。

新年的最後對話

有一段時間，拚命地發朋友圈，想證明自己過得很好。後來想想真是可笑。此時，我想可能永遠不會再那麼喜歡一個人了吧。

「老大，我喜歡你三年了，不過我今天有男友了，現在的我很幸福，希望你也是，你會祝福我的，對吧？」我告訴自己等到哪一天有男朋友了，會第一時間打電話跟你講這個好消息。

今天聽了一句話：「光明正大的單戀，也是一種給對方的道德綁架。」

二零二零年一月一日晚上十一點。

這是老大和我最後的對話：

「謝謝33，祝你新年快樂。今天在家裡待了一天，然後晚上看了一部電影。在過去的十年非常的美好，也很高興認識你，希望下一個十年我們還有機會見面。就這樣，新年快樂。」

「如果三十歲老大還沒有結婚，要不要考慮我呀？」

聊天框沒有其他訊息了，我想這就是最好的結局了，是吧？

二月寒冬，台北松壽路上的風，格外的冷冽。曾經一直以為戀愛是件純粹不過的事情，然而遇見了老大，很痛，卻從不後悔。

「老大，你知道嗎？幾百次想衝動地打開我們微信聊天室，把你拉黑，卻遲遲不敢。」

「因為我知道，微信是我們最後的連結，沒有了它，我不敢往下想。」

二零一七年七月中旬，我們在杭州相遇，到現在已經三年多了。你開始工作，而我還在學習。生活的忙碌使我淡忘了對你的想念？又或是說，沒有誰能抵抗歲月的洗禮。除了戀愛，我們忙著長大求學、就業生計，但總會在漫漫長夜的某個瞬間，想起曾經的我們。

「謝謝你，成就了現在的我，但不是因為你。」

年幼時期的我，從未思考過兩岸文化差異會成為阻撓很多事情的發展，台北到杭州，到底是生長在中華民族的血液里，不曾深思過三觀會落差極大，也或許是我曾經自信地認為有能力去改變你的想法。

二零一八年三月。

「我在上海了。」

「那要不要來杭州找我玩耍，我幫你訂飯店。」

「不用啦，我隔天就要搭飛機回台灣了。」

「就來一天，應該可以吧！你到了杭州，我去接你。」

「好。」

上海浦東高鐵，陌生的環境，我用畢生跑馬拉松的百米速度，再差一秒鐘，就上不了高鐵。坐在高鐵上，眼淚不爭氣的掉下來，我哭了。

四十分鐘後，杭州東站。

白衣黑褲還是一樣熟悉簡潔的穿著，沒有改變。電話的那頭沉默著，雙方互相走得更靠近，彼此都沒有說話，彷彿時間靜止。

老大率先打破了沉默，「走吧，我開車帶你去我們學校逛逛。」坐上車，我靜靜地看著你開車，車子緩緩的行使，音響放著張國榮的《怪我太過美麗》，慵懶而低調。

「你要是累了，先睡一下，我到了叫你。」

「不累，這裡真美，生活好棒。」

第一次搭大陸高鐵

一整天很快就過去了，你帶著我逛了你成長讀書的地方，搭了杭州當地公車，感受了獨特的文化風情，吃了一個泰國菜和杭州菜，巧遇了你大學的同學，離別的時間就到了。

杭州東站的夜色，站在高處，這城市顯得格外繁榮。

站在高鐵最近的交叉口，誰都沒有說話。

擁抱後我低著頭轉身離開，不敢看老大，怕一回頭，會無法控制自己的哭出來。

這是我，第一次坐上男生的車上，第一次搭大陸高鐵，第一次一整天單獨和一個男孩子相處，第一次讓男孩付錢買單，第一次走進他的校園浙大瞭解他的生活，第一次看喜歡男孩父母的照片。

因為你，我開始聽粵語歌，也因為你，我開始喜歡上日本文化，遷就著你喜歡的東西。杭州東站，會是我們最後相見的地方嗎？我不敢往下想。

你在遠方 好好就好

二零一八年十月九日，老大二十二歲生日。

我手寫了一封信和陳綺貞的專輯私房書給老大。而大概過了三個星期收到了回覆：

「珊，我昨天晚上才回家！今天早上看了你寫的信，非常的感動。在金華這個小地方待久了，回家都覺得很新鮮，能看見這樣一封信，覺得有一種恍如隔世的感覺。像我這樣悶得要死的人你還給了我這麼多的善意，實在是有點誠惶誠恐、受寵若驚。你是我失落的大學里最閃光的記憶，和你相遇更是讓我內心溫暖。但是誠如你所說的，漸行漸遠好像是一個悲傷而無奈的現實，或許是因為我的性情，或許是因為我的處境。……我不知道自己的人生為什麼會一步一步走上這樣一條道路，但生活或許就是這樣吧！最後，即便是走上截然不同的道路，哪怕遙遠，也要永遠做彼此的明燈呀！」

我草草看了訊息，正趕著去桃園拍攝模特照，匆匆的掃了過去，心中沒有什麼起伏，可能是心中有所瞭然吧！

「世界這麼大還是遇見你，我很迷茫，這種單戀的關係，何時才能停止，曾經不敢承認，但在學習放下的過程，似乎坦然面對是最好的解決之道。」

很多人，會隨著時光的蹉跎著，而漸漸遠離我們的生活圈。

最後我說：「你在遠方，好好就好。」

你說：「我在遠方，但一直都在。」

（林珊妤／輔仁大學學生）