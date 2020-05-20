520這一天，新內閣正式online！疫情防治迄今，行政院長蘇貞昌滿意度高達62%，衛福部長陳時中更衝上94％，樹立了行政體系難得的施政威望，尤其蔡英文總統擁有817萬張選票支持，這為蔡英文的第2任任期譜出了新序曲。

新序曲？畢竟在民選總統國家中，第2任任期是否會陷入跛鴨窘境，仍賴立法部門、地方政府、行政體系的三位一體讓政策一條鞭施行。

首先要從立法院來看，雖然民進黨政黨票不如預期，僅獲13席不分區立委，但國會總席次依舊過半。延續上一屆立院的強勢作為，包括同婚等法案皆三讀通過，立法院看來仍是「蔡蘇體制」的最強後盾。將來包括下修公民投票年齡至18歲，以及「修憲委員會」的成立，新國會確實都準備好了。

其次是2022年縣市長大選，國民黨的15席地方首長肯定都要尋求連任，但在個別縣市長表現不一以及「罷韓」成功與否的局勢考量下，可能會與國民黨黨中央改革成果脫鉤，仍是「兄弟登山各自努力」的局面。當然，蘇貞昌之後的下一任行政院長，在施政成績以及與小英之間的磨合上，會對縣市長大選拋下些許變數，但國民黨肯定還是要靠自己贏得民心。

最關鍵的內閣「中幅度」改組，與其說是「微調」，不如說是蔡蘇體制的「特調」！包括國發會、文化部、科技部、金管會、國安會等重要部會首長的異動，全然是蔡蘇之間的曼妙舞曲，進一步與退一步之間，都完整展露兩人的磨合成果。

這一杯蔡蘇特調的雞尾酒，相較於林全時代的「老藍男」白酒，賴清德時代的「戰鬥內閣」威士忌烈酒，顯然更符合小英的施政基調。雖然遭多位綠委檢討女性閣員比例過低，但陳時中與唐鳳等高人氣閣員留任，外交部長吳釗燮也鹹魚翻生，看起來是瑕不掩瑜。

值得注意的是，蔡蘇對各部會事務官的大力拔擢，包括黃天牧升任金管會主委，以及財政部、交通部等一線部會政務次長人選，皆是該部會基層出身的資深主管，政治色彩確實淡了許多，甚至連不少藍委都認可肯定。

民進黨的黨內主管也都是「新血」，除了高人氣的吳怡農擔任智庫副執行長外，各個一線單位的主任與副主任多數是三十世代的菁英。他們有黨務與選戰的歷練，未來4年更可能登上中央或地方的舞台。得年輕人得天下，這已是台灣政壇不變的真理。

展望2022與2024年選舉，在野的國民黨、民眾黨、時代力量，在參選總統與副總統的「母雞」、參選縣市長的「中雞」、參選民意代表的「小雞」等3個維度的人才培育，要能夠與執政黨一較高下順利上位，確實需要更大的投入與努力了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）