目前疫情水深火熱的美國，在連任希望劇降的川普總統操盤下，近期加大遏制中國的力度，除了言詞更加火爆之外，還使出殺手鐧，發布華為絕殺令，意圖切斷其與全球晶片商的業務往來。這次的卡脖子大動作醞釀已久，現在出手可彰顯川普絞殺中國的狠勁，為他的連任加分。

川普前一天宣稱考慮「跟中國切斷整個關係」，次日宣告全世界所有半導體廠只要有使用到美國軟體和設備，在為華為生產晶片之前，須獲美國政府許可，這簡直是以國家力量全面封殺華為。1年之前，美國已將華為及其70多家關聯公司列入出口管制的實體清單。華為運用備胎和存貨逃過「休克」命運，而且在基站、智能手機等關鍵產品上實現對美系晶片的大幅度替代，同時在關鍵的軟體系統和服務上推出了自己的鴻蒙操作系統和HMS服務。美國政府這回堵住漏洞，華為求生空間大為縮小。

美國何以非置華為於死地不可？依照美國官員的說法，主要是中國的技術攻勢對美國構成嚴峻挑戰，關鍵是5G技術為下一代互聯網、工業互聯網以及下一代工業系統的中樞神經系統，隨著5G領域的深入發展，不僅是智能家居、智能農場、智能工場、智能重型建築項目、智能交通系統以及一系列新技術，將發生翻天覆地變化，相關的機器人技術、萬物聯網、自動駕駛、3D列印等技術都將與5G較綑在一起，而中國已在5G領域這個基礎建設中處於領先地位，未來5年內，5G全球版圖和應用的主導地位格局將形成。美國及其盟友若不能後來居上，將處處受制於中國。

以「經濟民族主義」號召的川普政府，如今陷身於歷史性的經濟衰退苦海，為了掙脫現實的危難，乃對中國大陸和華為下重手。近兩年前對中國發動貿易戰，至今未占到太多便宜，進而積極封鎖其科技網絡，在新冠病毒爆發後，與中國經濟「脫鉤」的呼聲甚囂塵上，揚言不惜解除與中國40年來日趨緊密的經貿關係。有經濟學家認為，美國正臨經濟大蕭條危機，出於自身利益的燃眉之急考量，實應摒棄貿易戰，善用中國力量設法挽救經濟。實際上恰恰相反，美國繼續升高貿易戰與科技戰，不僅可藉此向中國索求更多利益，還可坐收政治利益。因此，基於政治算計的邏輯，絞殺中國是無可避免的。美國與中國全面對抗的時代已經到來。

澳洲前總理陸克文日前在《外交政策》的專訪中表示，現實的中美關係「即使不是第一次冷戰的直接重演，也至少是冷戰1.5。」在苦難中淬煉成長的中國當然不會認輸，如同華為內部社交網站所說：「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚？英雄自古多磨難。」尖端技術仍然落後的中國大陸，近年來全力展開新高技術攻堅，力圖減少隊美國和其他西方供應傖商的依賴，這也是另一種脫鉤方式。如何在與美國的決裂與封鎖中生存下來，已經成為中國生存發展的新一輪大考。

中國別無選擇，只有迎難而上，畢竟雙方早已落入修昔底德陷阱，如今受疫情衝擊，唯恐全球霸主地位被中國取而代之的美國，進一步勒緊絞殺中國的繩索，所以不跟她硬碰硬也不行。但是，不能只會針鋒相對，也要懂得巧妙周旋周旋；即便脫鉤，也不能重蹈義和團覆轍，把形勢推到極端對抗的境地。以目前美中消長態勢而言，時間站在中國這邊，打好持久戰就有勝算。