蔡英文總統520的就職演說，談到了她對憲政機關、司法改革的期盼。對照她第1任期內，多設了一些專門清算及打擊政敵的政府機關，加深政治對立及製造諸多社會不安的事實，如今她說要在第2任期內繼續憲政機關及司法的改革，自然讓人憂心驚懼。

解析蔡英文說的憲政機關改革，她說得比較具體的就是監察院將在今年8月掛牌成立「國家人權委員會」。依蔡英文的說法，這個人權委員會的成立將是台灣落實「人權立國」 理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。

對監察院這個機關，民進黨長期來是傾向於廢除。可是，打從蔡英文初掌政權，提名那個要「用監察權掃除辦綠不辦藍法官」的陳師孟當監委之後，民進黨似乎在監察院裡頭找到了可以讓監察院存在的綠色新價值。

不料，民進黨對監察院的算盤沒打好，陳師孟大動作約詢承審馬英九案的法官，實踐查辦「辦綠不辦藍法官」的行動，引發司法界大反彈，迫使蔡政府不得不讓陳師孟離開監察院。

如今，民進黨政府要在監察院內設「國家人權委員會」，是不是意在填補陳師孟的空檔，假藉「人權」兩字，讓監察院成為「專辦藍、不辦綠」的專屬院，延續陳師孟的理念，很值得懷疑。

畢竟民進黨人對「人權」的詮釋，一向不是從普世都接受的價值著眼，而是單從自己黨派的利益思量。只要是民進黨人貪汙，都不是貪汙，而是民進黨人的人權受到政治迫害；只要是其他黨派的人犯了點錯，那就是天大的罪，都要嚴打嚴懲。從這些事實看，蔡英文口中的「國家人權委員會」，究竟是要維護真人權還是侵害異議者人權，令人不安。

至於蔡英文談到司法改革，宣示「在未來4年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官」的部分，國民法官制度究竟是要採「國民參審制」或「國民陪審制」，甚至「參審與陪審併行制」，目前都還處於公婆之說，各方仍有爭論及疑慮的狀況下，蔡英文這個「未來4年內上路」之說很可能會帶來司法災難。

眾所皆知，司法院推動的所謂「參審制」、「陪審制」，絕大多數人民都沒有真正理解其中的內涵。只知道這些新制，人民可以參與審判、可以決定被告有罪或無罪，只知道可以判定被告刑期多重等等表面上的問題，但他們並不知道這些新制可能會讓人民為了訴訟支付更大的有形及無形代價，花更多的時間纏訟等弊病。

更何況，台灣的公民素質是否有能力實踐國民法官制度，也值得懷疑。光是政治上的藍綠對立嚴重，許多人「看顏色論對錯」、「視關係親疏分輕重」的心理及思維，若是輕率地讓這樣素質的公民介入判定人民的生死，可能會有舊患未除、新病又生的疑慮。

（作者為資深媒體人）