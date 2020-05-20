520蔡英文、賴清德就任中華民國15任總統、副總統，一切行禮如儀，本來沒太多意外，沒想到在行政院長蘇貞昌、總統府祕書長蘇嘉全和國安會祕書顧立雄宣誓時，竟出現了經典的一幕。

因為蘇嘉全比另外兩人都提早開始念誓詞，蘇貞昌因此立即轉頭猛瞪了他一眼，顧立雄也轉頭，用疑惑的眼光看了蘇嘉全一眼。大蘇瞪小蘇的那一眼，霎那間如電光火石，道盡了兩人之間複雜的政治角力，而3人間不一致的宣誓速度，以乎也預告了蔡英文第2任的內閣將會遭遇多少難以協調的紛擾與傾軋。

蘇貞昌和蘇嘉全都出自屏東，蘇嘉全在擔任立法院長時，不滿民進黨的不分區立委提名程序，槓上了蘇貞昌，直言提名委員根本就是「新蘇連」，亦即是新潮流與蘇貞昌連手主導了提名。為了讓姪子蘇震清能夠進入不分區安全名單內，蘇嘉全動作頻頻，兩蘇心結擴大，外界稱這場亂局為「屏東之亂」，笑說政壇「大小S」鬧翻了！

蘇嘉全是英派，一路追隨同樣出身屏東的蔡英文，忠心不二，在立法院長任內堅定執行蔡英文意志，該通過的法令一樣也沒少，如今擔任總統府祕書長一職，成為蔡英文的幕僚長，當然也更靠近小英了。

而蘇貞昌因強勢防疫得以續任，但未來政局變化大，蘇貞昌這一任的任期恐怕很難走到蔡英文任期結束。因此，大S肯定會在有限的閣揆任內，積極做好政治香火傳承的各種布局。屆時與深居大內的小S會產生什麼樣的互動，擦出什麼樣的火花，令人好奇。

看來，大蘇在就職宣誓典禮上的那一瞪，彷彿正是對小蘇的警告：該說什麼、該做什麼，聽我的，別搶在我前面！