2020年蔡英文第二任的「就職演說」，在「兩岸和平穩定」章節裡，對於未來在處理兩岸事務上，堅定說出「會遵循憲法，還有兩岸人民關係條例作為處理的原則，目標是維持台海的和平穩定」。不過，蔡英文還是沒有說出「九二共識」這四個字。她還是重申她在今年1月11日勝選之後的談話內容裡，強調對兩岸的基本態度，仍是基於「和平、對等、民主、對話」這樣的基本原則。

如對照2016年蔡英文在第一任「就職演說」裡，也是沒有提到「九二共識」說法，但當時確已隱含有「九二共識」內涵，或許這次仍有精神延續。當時蔡英文說：「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」這段話的重點是蔡說出了「達成若干的共同認知與諒解」，已不像過去只單說「歷史事實」。不過對「歷史事實」，也只有「尊重」，而沒有說「接受」。

或許從另外角度來解讀，一方面真的需要體會兩岸之間的複雜性，讓蔡英文在這條路上走來，因要與各方勢力角力與妥協，確是備感艱辛。但是另方面也必須提醒她的是，當這麼多與「九二共識」相關的用語，她都已經提出，這包括「九二事實」、「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解」、以及「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」等，但是她如還是刻意迴避「九二共識」這四個字，顯然她尚存在一道極深的心理鴻溝，未見肯勇敢的去跨越。

不過，下面有段解析，或許只是作者個人的揣測，也很難去定論是否反映蔡英文的內心想法。就是當她在演說中所提到的「憲法與法律」，裡面所規範兩岸之間的法律層面，不僅不應該再是「國與國的關係」，而且也只有「一個國家」在頂層，而且，那也應該不會演變成「兩個國家」的說法，其實這就是典型的「一中原則台灣版」。

當然，北京是否接受這樣的解讀，恐怕也不是作者能來推斷。從「九二共識」的演變過程來看，是可讓所有關心兩岸的中國人理解到這其中的曲折。早在1992年兩岸在香港會談時，到最後促成1993年的「辜汪會談」，我們必須承認，那個時候的確沒有「九二共識」這四個字，當時是以「一個中國原則」作為會談的政治基礎，只不過兩岸對「一中原則」是有不同解讀，當時台北堅持以口頭上來另行表達「一中」的意涵，但北京則認為「一中意涵」過於複雜，建議是不要再討論。於是這樣內涵有點模糊的「一中原則」，一直維持到2000年民進黨上台執政後，才由當時卸職下來的陸委會主委蘇起建議，由「九二共識」來替代。

理論上，「九二共識」在兩岸背負不同意涵的「一中原則」時，它是一種妥協的用詞，但後來也是兩岸得以持續相互來往的妥協過程。如果說，蔡英文這次還是重申可持續堅持「憲法與法律」的原則，來規範兩岸是「一個國家下的兩個地區」，加上她說：「台灣不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定的現狀」的期待，作者是真誠向北京建議：可否考慮接受這個權宜的政治基礎，以便先來過渡目前兩岸不相往來的困境，畢竟「憲法與法律原則」，如同「九二共識」是項可妥協接受的用詞及過程，等到雙方都靜下心來後，再來思考今後可接受的政治基礎及模式？

至於蔡英文所提及：「絕對不會接受一國兩制，以及各種矮化台灣、破壞現狀的做法」，這種傷己傷人的意氣用語，不妨今後能有所避用，最好多一些對兩岸有正面作用的建議，在雙方接觸之後，再坦誠商討。

（作者為澳門理工學院名譽教授）