蔡英文的520就職演說，以「作為共同體的台灣」為開場，但是，過往四年以及未來，誰才有資格成為蔡英文的生命共同體？

馬英九與中國國民黨主席江啟臣拒絕出席。這是對的，過往四年，民進黨從來沒有視國民黨及軍公教為生命共同體，而只有追殺；台灣社會也因為民進黨政府的權力傲慢、利益貪婪，而只有撕裂。在蔡英文的眼中，只有民進黨的支持者及與她共同分食權力者，才是她的生命共同體。

過往四年，蔡英文切割兩岸認同，致使雙方持刀相向、怒目以對，從來沒有將兩岸視為生命共同體。此次美國國務卿第一次以「台灣總統」名號祝賀蔡英文就職，蔡英文驕傲認為，終於有機會與美國成為生命共同體。

從蔡英文在520談話內容的鋪陳，再次清楚了解到她的優先順序，即國防為先，國際次之，最後才是兩岸。國防用字595個，兩岸用字307個，前者為後者的幾乎兩倍。

國防方面，蔡英文的重點在於要加速發展「不對稱戰力」、厚植後備部隊力量，其目的當然就是「抗中」。國際關係方面，絕口不反省在其任內為何失掉7個邦交國，而仍如以往將重點放在強化和「美、日、歐等共享價值的國家」的關係。歐洲是說說而已，重點還是希望能夠再強化與美日的關係。

在兩岸部分，蔡英文說，「過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力」。眾人皆知，這是睜著眼說假話，或者擺明把眾人當智障。蔡英文又重申她四年前就職時的說法：「遵循《中華民國憲法》，與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務。」與四年前不同的是，以前還說「九二事實」，現在連「九二」兩字都不說了。遵循《中華民國憲法》就應遵循憲法的「反對分裂」原則，《兩岸人民關係條例》也是以「國家統一」為前提而存在，可是蔡英文及民進黨早就背棄了這兩個也是「九二共識」的原則。蔡英文及民進黨以否定「九二共識」贏得此次大選，但是在就職時，卻不敢再次重申，這是蔡英文對其支持者的虛假，企圖博得北京諒解的怯弱。

石敬塘是後唐皇帝李克用義子李嗣源的女婿，後來石敬塘奪權把李家給殺盡了，為了鞏固政權，對契丹之主耶律德光自稱兒皇帝，並割讓了燕雲十六州。石敬塘與被他奪權的李家，不僅不是生命共同體，反而對其趕盡殺絕。石敬塘希望與契丹成為共同體，平時不惜自稱小兒百依百順，必要時也可以割地求歡。

蔡英文過往四年，像石敬塘一樣的追殺其前任政權，520的談話，也沒有對台灣社會目前的撕裂與對立表達任何歉疚之意。從蔡英文的發言及其所任用的國安團隊可以看出，蔡英文沒有與大陸發展共同體關係的意願，反而是想與美國與日本成為價值共同體。但是「親美抗中」的必然結果就是會使蔡英文與美國關係成為石敬塘與契丹的關係。

歷史轉折點已經發生，美中關係已不再是利益權力的角逐，也非意識形態或體制之爭，而是華府要徹底摧毀北京的一場組合拳生死鬥爭。蔡英文520的談話及用人作為已經義無反顧地繼續切割大陸、選擇美國。蔡英文為依賴討好美國，會讓出什麼樣的「燕雲十六州」；為敵視大陸，會如何繼續追殺前朝餘黨，我們拭目以待。

蔡英文的520演講還在高唱振興經濟，有用嗎？韓非子有言，「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也」。在這樣的環境下，不要說振興經濟，國家都已危矣！

（作者為為孫文學校總校長）